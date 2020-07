SAP introduceert klantportaal SAP for Me

SAP komt met het klantportaal SAP for Me, dat een overzicht biedt van alle SAP-producten die gebruikt worden.

SAP for Me dient als een centrale hub voor alle data die klanten nodig hebben. Het startscherm kan aangepast worden aan de wensen van de gebruiker en toont alle benodigde data, waaronder een overzicht van alle belangrijke meldingen, statistieken en inzichten rondom het persoonlijke productportfolio. Klanten krijgen met SAP for Me ook inzicht in hun licenties en cloudabonnementen, maar zij kunnen er ook lesmateriaal vinden en de huidige status van supporttickets en andere meldingen bekijken.

Volgens Florian Roth, CIO van SAP, speelt dit nieuwe portaal een belangrijke rol in de ‘digitale transformatie’ van organisaties die SAP gebruiken. “SAP for Me fungeert als een hub waar klanten toegang hebben tot een geconsolideerd overzicht van hun SAP-producten en -diensten, en als een digitale assistent die klanten begeleidt op weg naar de intelligent enterprise.”

SAP-omgevingen kunnen bestaan uit veel verschillende producten die zijn verspreid over verschillende locaties. Klanten van SAP haalden eerder aan dat er teveel portalen en tools zijn en dat zij daardoor snel het overzicht verliezen.

SAP for Me voor partners

Er is ook een versie van SAP for Me specifiek voor partners van SAP. Volgens Karl Fahrbach, Chief Partner Officer van SAP, is deze versie bedoeld om partners een volledig beeld te geven van hun relatie met het bedrijf.

“De partners kunnen gegevens krijgen over de relatie in termen van KPI’s, of stappen die ze moeten volgen, evenals klantdata via dat ene toegangspunt”, aldus Fahrbach. “Het is een digitale engagementtool die een 360 graden-overzicht geeft van de relatie van de partner met SAP.”

Tip: SAP S/4HANA als point oplossing best toepasbaar in Google Cloud