SAP S/4HANA als point oplossing best toepasbaar in Google Cloud

Steeds meer workloads worden naar de cloud verplaatst. Elke cloudprovider biedt hiervoor legio mogelijkheden. Er zijn echter ook hele specifieke en zware workloads, zoals een SAP ERP-systeem. In welke cloud ben je dan het best af? Uit onze gesprekken en onderzoeken komt Google Cloud als point oplossing als winnaar uit de bus.

We hebben voor dit onderzoek drie verschillende public clouds met elkaar vergeleken: Amazon Web Services, Microsoft Azure en Google Cloud. Alle drie beschikken over zogenaamde certified SAP instances, wat er op neer komt dat de instance wordt ondersteund door SAP en je ook ondersteuning krijgt van het bedrijf als er storingen zijn. Zodra je een storing hebt op hardware of instances die SAP niet ondersteunt, dan hoef je ook niet op ondersteuning te rekenen. SAP kan dan namelijk niet inschatten of het een hardware- of softwareprobleem is. Het is dus belangrijk dat als je SAP-workloads naar de cloud verplaatst dat die certified zijn.

Voor ons onderzoek klopte we aan bij Hans Gootjes, IT Architect bij Ctac. Hij is dagelijks in de weer met SAP S/4HANA en helpt klanten met hun keuzes voor een nieuwe ERP-oplossing. Hosting is daarbij slechts één van de vele keuzes. Gootjes geeft aan dat hij vooral gecharmeerd is van de Google Cloud, omdat het innovatietempo hoog ligt en de Google Cloud meer flexibiliteit en keuzevrijheid biedt dan andere cloudproviders.

“Ik ben vooral gecharmeerd van Google Cloud, vanwege het hoge innovatietempo en de flexibiliteit en keuzevrijheid.”

Gootjes concludeert ook dat het doel van de cloud, meer flexibiliteit en schaalbaarheid voor SAP-workloads, niet altijd op gaat. Zo zie je dat Azure de focus meer legt op het bieden van een volledige end-to-end oplossing, dan het bieden van de allerbeste omgeving voor SAP S/4HANA workloads. Daar is ook wel iets voor te zeggen; als je Office 365, Dynamics en SAP S/4HANA kan combineren in Azure heb je een complete end-to-end oplossing in één cloud. Je hebt alles bij elkaar en slechts één cloudprovider.

Bedrijven lijken daar gevoelig voor te zijn, het is de makkelijke keuze. Van oudsher doen ze al zaken met Microsoft voor hun licenties. Die lopen af en er moeten nieuwe keuzes worden gemaakt, waarbij Microsoft vol inzet op Azure. De stap is dan snel gemaakt om daarin mee te gaan en alles maar in Azure onder te brengen. Uit ons onderzoek komt naar voren dat, hoewel het misschien makkelijk is, het niet automatisch betekent dat het technisch de beste keuze is, want je levert in op keuzevrijheid en de prestaties.

De keuzevrijheid bij Google

Laten we die keuzevrijheid eens nader bekijken. Bij het aanmaken van een virtual machine moet je op elke public cloud kiezen uit vaste configuraties. Het aantal CPU-cores en de hoeveelheid werkgeheugen zijn hierin vastgelegd. Voor een SAP-workload kan je bijvoorbeeld kiezen uit 256GB, 386GB, 512GB, 768GB of 1TB aan werkgeheugen (of nog veel meer). De configuraties gaan in steeds grotere stappen omhoog. Dat zorgt ervoor dat je soms moet betalen voor resources die je eigenlijk niet nodig hebt. Als je database 260GB is, is de volgende stap 386GB of soms zelfs 512GB. Dan betaal je dus voor meer dan 100GB extra, plus een tiental extra CPU-cores die je niet nodig hebt. Een beetje overcapaciteit is niet erg, maar meer dan 100GB wel. Zowel CPU-cores als werkgeheugen zijn twee prijzige onderdelen in de public cloud, daarop besparen is dan ook wenselijk.

Google Cloud biedt als enige hierin meer keuzevrijheid. De cloudprovider biedt de mogelijkheid om handmatig de hoeveelheid rekenkernen (per 4) en werkgeheugen (per 8 GB per rekenkern) toe te kennen. Je kan dus ook 288GB, 320GB of 352GB afnemen als je dat nodig hebt.

Gootjes legt uit dat het besparen van een paar rekenkernen en een tiental GB aan werkgeheugen bij zo’n grote SAP-omgeving weinig uit maakt, maar als je gaat praten over tientallen rekenkernen en honderden GB’s aan werkgeheugen wordt het een ander verhaal.

Gootjes benadrukt ook dat je bij Google makkelijker dan bij de concurrenten kan op- en afschalen. Als een bedrijf groeit of juist een divisie afstoot en de SAP-database veranderd in formaat, dan kan dat eenvoudig worden aangepast. Gootjes stelt dat je bij Google meer mogelijkheden hebt zonder langdurige (beperkende) contracten tegen een aantrekkelijke prijs.

Prijs en contractanalyse

Voor ons waren de uitspraken van Gootjes genoeg reden om dat nader te onderzoeken. We waren dan ook benieuwd of er een groot verschil zit tussen de kosten voor het draaien van een SAP S4/HANA workload binnen AWS, Google Cloud en Azure.

In onze vergelijking zijn we uitgegaan van een standaard configuratie met 32 rekenkernen, 256GB werkgeheugen en een 1TB SSD harde schijf met hoge IOPS in een Europese regio. Daarbij kwamen we uit op de volgende prijzen:

Amazon Web Services: 2.329,83 dollar (geen korting)

2.329,83 dollar (geen korting) Google Cloud: 1.778,60 dollar per maand (inclusief 20 procent korting omdat de workload 24/7 zal draaien)

1.778,60 dollar per maand (inclusief 20 procent korting omdat de workload 24/7 zal draaien) Microsoft Azure: 2.558,04 dollar per maand (geen korting)

Google geeft standaard een korting van 20 procent op workloads die 24/7 draaien, maar zelfs zonder die korting is Google Cloud het goedkoopst.

Wat ons verder opviel is dat Amazon en Google hiervoor de Intel-chipset Cascade Lake SP inzetten die dateert uit 2019, terwijl Azure nog werkt met een Haswell EX E7 architectuur uit 2015. Azure is daarmee niet alleen duurder, je krijgt ook veel minder performance.

Extra kortingen met langdurige contracten

Het is overigens nog mogelijk om de kosten verder te verlagen. Daarvoor kan je bij alle cloudproviders een langdurige contract afsluiten dat de betreffende workload één of drie jaar blijft draaien. Het nadeel aan zo’n contract is, behalve dat je er langdurige aan vast zit, dat je ook alleen nog kan opschalen en niet meer kan afschalen. De minimale prijs en configuratie zet je hiermee vast.

Met een jaarcontract komen de prijzen van de drie cloudproviders wel wat dichter bij elkaar te liggen.

Google Cloud: 1.404,32 dollar per maand

1.404,32 dollar per maand Microsoft Azure : 1.633, 88 dollar per maand

: 1.633, 88 dollar per maand Amazon Web Services: 1.658,96 dollar per maand

Bij een driejarig contract is er wel een groter verschil:

Microsoft Azure: 946,36 dollar per maand.

946,36 dollar per maand. Google Cloud: 1.030,74 dollar per maand

1.030,74 dollar per maand Amazon Web Services: 1.345,79 dollar per maand

Qua prijs/prestatie wint Google Cloud het met alle contracten. Azure is met een driejarig contract weliswaar goedkoper, maar de vraag is of je je als bedrijf zolang wilt vastleggen op een chipset die nu al vijf jaar ouder is en minder prestaties levert. Dan is die 85 dollar meer per maand niet zoveel.

Hardware-certificering heeft zijn beste tijd gehad

De eerder genoemde flexibiliteit die Google biedt met het op maat samenstellen van je configuratie is tijdens het schrijven van dit artikel veranderd. Bij de oudere generatie N1-instances kon je SAP-workloads samenstellen per 2 rekenkernen (CPU-cores) en per GB werkgeheugen. Met de nieuwe N2-instances is dit aangepast naar per 4 CPU-cores en 8GB werkgeheugen per rekenkern. Daarnaast heeft de hardware certificering van N2 voor flexibele configuraties lang op zich laten wachten. De vaste configuraties waren al sinds augustus 2019 beschikbaar, de flexibele configuratie pas medio 2020.

We hebben Gootjes ook gesproken over de hardware-certificering en hij is van mening dat dit niet meer van deze tijd is. ERP-leveranciers zouden er goed aan doen dit proces te herzien, te werken met een soort benchmarkapplicatie. Het zou goed zijn als er sneller gecertificeerd kan worden. Daarnaast past dit ook niet binnen een moderne applicatie architectuur, waarbij applicaties in veel meer losse componenten zijn opgebouwd. Nu duurt zo’n certificering gewoon te lang, blijkens ook dat Google in augustus al de N2 instances beschikbaar heeft gemaakt. Gootjes heeft ervaring opgedaan met het certificeerproces bij het in gebruik nemen van het Ctac-datacenter en ook hij geeft aan dat allemaal erg omslachtig is. Hij vindt dat die certificeringen het hele innovatietraject vooral in de weg staan.

SAP S4/HANA uitrollen op niet gecertificeerde hardware kan in principe wel, maar Gootjes geeft meteen aan dat hij dit nooit zal doen voor productie omgevingen. Je wilt gewoon altijd de ondersteuning van SAP achter de hand hebben. Zodra je werkt met niet gecertificeerde hardware raak je die kwijt. Dat is in zijn ogen geen optie. SAP ERP kan behoorlijk groot en complex worden en problemen wil je snel oplossen en soms kan je niet om de ondersteuning van SAP heen.

Welke cloud moet je kiezen?

Uiteindelijk komen we dan terug bij het begin, voor welke cloud moet je nu kiezen? De leveranciers van business applicaties maken die keuze ook niet makkelijker. We zien steeds meer samenwerkingen tussen leveranciers en cloudproviders, waarbij leveranciers hun voorkeur duidelijk naar voren brengen. Salesforce en VMware kiezen voor AWS, SAP kiest voor Microsoft Azure en NetApp en Capgemini prefereren de Google Cloud.

Uiteindelijk moet je je daar niet door laten leiden, want dat zegt uiteindelijk niets over de kwaliteit of flexbiliteit van die cloudoplossing. SAP is daar het voorbeeld van. S/4HANA draait beter op AWS en Google Cloud dan op Azure. Toch kiest SAP voor Azure, dat de workloads op vijf jaar oude hardware laat draaien. VMware kiest voor AWS, maar VMware-klanten kiezen ook massaal voor Azure en Google Cloud.

Uiteindelijk moet je als organisatie bepalen welke applicaties en welke infrastructuur je nodig denkt te hebben, welke additionele diensten je nodig hebt voor data-analyse of voor je Modern Workspace. Om vervolgens te kijken in welke cloud dat het beste past, daarbij is een multi-cloud strategie ook zeker niet uitgesloten. Veel grote organisaties geven aan in meerdere clouds actief te zijn. Dat kan ook, want veel business applicaties en cloudtools beschikken over API zodat je ze met elkaar kan verbinden en kan laten samenwerken.

Tot slot vroegen we Gootjes of een SAP ERP-systeem beter werkt in de ene cloud dan de andere. Of dat data eenvoudiger te migreren of te gebruiken is. Gootjes laat weten dat SAP-oplossingen overal kunnen draaien en daar geen verschil in zit. Wel zou je bepaalde data-tools van een cloudprovider kunnen koppelen met de SAP Data Hub. Als dat allemaal in dezelfde cloud draait heb je daar wel profijt van. Sommige cloudtools zijn al veel verder in data-analyse, machine learning en AI dan waar SAP zich nu bevindt. Daar zijn wel echt voordelen te halen.

” Google is als point-oplossing voor SAP S/4HANA heel geschikt. Wel zou Google’s propositie sterker zijn met meer business applicaties in het portfolio “

Gootjes stelt dat Google als point-oplossing voor SAP S/4HANA echt heel geschikt is. Hij zegt ook dat de propositie veel sterker kan worden als Google wat meer business applicaties zou toevoegen aan het portfolio. Dat kan door zelf nieuwe oplossingen te ontwikkelen, maar het is eenvoudiger en sneller door wat goede applicaties over te nemen. Op die manier kan Google sneller zijn portfolio uitbouwen. Ook vindt hij dat Google wel wat harder op de trom mag slaan met zijn G Suite. Ze hebben daarmee een business applicatie die goed werkt, maar ze moeten bedrijven nog wat meer overtuigen. Met Thomas Kurian aan leiding van Google Cloud is er in elk geval al meer focus op enterprise organisaties en applicaties. Of dat gaat leiden tot een breder portfolio is nog even afwachten.

