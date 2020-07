AFAS komt met ERP-oplossing voor kleine bedrijven

AFAS Software heeft met ERP Direct een nieuwe cloudgebaseerde ERP-oplossing voor vooral kleinere bedrijven gelanceerd. ERP Direct kan in zeer korte tijd worden geïmplementeerd.

De Nederlandse softwareleverancier AFAS Software heeft met ERP Direct een cloudgebaseerde ERP-oplossing gelanceerd gericht op de onderkant van de MKB-markt. Met ERP Direct kunnen vooral bedrijven met tussen de 10 en 25 medewerkers meer grip op hun bedrijfsprocessen krijgen en worden administratieve taken en handelingen verminderd. Hierdoor wordt het voor hen ook weer makkelijker om zich op de kerntaken te richten.

Twee verschillende pakketten

ERP Direct omvat de volledige suite van de AFAS ERP-oplossingen met de volledige versie van de software. Klanten krijgen daarnaast de AFAS Template en Financieel & CRM met ordermanagement of projectmanagement.

Klanten kunnen de cloudgebaseerde software ERP Direct overal gebruiken, dus ook vanuit thuislocaties. Voor de dienst betalen klanten één keer per maand een vast bedrag inclusief consultancydiensten.

Snel implementatieproces

De snelle implementatie van ERP Direct is daarnaast voor de kleinere MKB-bedrijven ook erg handig, zo stelt de ERP-leverancier. Het hele implementatieproject is in twee weken afgerond.

Eerst krijgen klanten twee online cursusdagen over de werking van de software. Daarna gaat een consultant van AFAS Software samen met de klant de ERP-processen inrichten. Hiervoor beschikt AFAS Software over meer dan 12.000 voorbeelden van implementaties. Met deze voorbeelden en de visie van het bedrijf op het inrichten van ERP-systemen, kan AFAS Software het hele uitrolproces goed op de klant afstemmen.

In het laatste stadium zet AFAS Software de data van de klant over naar ERP Direct en gaat de oplossing voor de klant live.