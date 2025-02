Eigenaren Afas geven 30 procent bedrijf weg

De twee families achter Afas schenken 30 procent van hun aandelen aan twee goededoelenstichtingen: Stichting Pharus en Contribute. Deze stichtingen hebben zij zelf eerder opgericht.

De schenking van de families Mars en Van der Veldt aan de stichtingen die actief zijn in meer dan 30 landen met ruim 100 projecten, geeft deze organisaties recht op dividend zonder zeggenschap in het bedrijf. De Afas Foundation, die gerund wordt door medewerkers, blijft daarnaast bestaan met een groeiend budget van 10 miljoen euro voor 2025.

Afas geeft aan dat het de huidige stap neemt omdat het goed wil zijn voor medewerkers, klanten, partners, leveranciers en de wereld. “Er zijn zoveel mensen in kansarme situaties, en het gaat niet goed met het klimaat. Er is gewoon heel veel te doen. Wij willen daar onze verantwoordelijkheid in nemen”, aldus Afas-CEO Bas van der Veldt. Pharus en Contribute zetten zich met de lopende projecten in op voedselvoorziening, educatie, biodiversiteit, gemeenschapversterking en gezondheidszorg.

Focus op duurzame groei

CFO Arnold Mars benadrukt dat Afas blijft groeien doordat alle activiteiten gericht zijn op een duurzame toekomst. Afas kiest bewust voor organische groei zonder overnames en wil zelf ook niet overgenomen worden. Deze strategie stelt het bedrijf in staat om zich te concentreren op langetermijndoelen zonder druk van externe aandeelhouders.

Begin dit jaar maakte Afas nog bekend dat het een vierdaagse werkweek invoert voor alle medewerkers, waarbij de arbeidsvoorwaarden hetzelfde blijven. Dit om medewerkers te stimuleren extra aandacht te besteden aan zichzelf, mantelzorg, kinderen en vrijwilligerswerk.

Tip: AFAS komt met ERP-oplossing voor kleine bedrijven