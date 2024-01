SAP heeft onlangs zijn nieuwe RISE with SAP Migration and Modernization-programma geïntroduceerd. Met dit programma kunnen grootzakelijk bedrijven hun hele ERP-omgevingen naar de cloud brengen.

SAP wil het grootzakelijke bedrijven makkelijker maken hun bestaande ERP-omgevingen naar de cloud te brengen, zodat zij beter en sneller van innovatie voor dit soort omgevingen kunnen profiteren.

Hiervoor introduceert SAP binnen het eigen as-a-service RISE with SAP-programma een nieuw gamma van diensten en oplossingen: RISE with SAP Migration and Modernization.

RISE with SAP Migration and Modernization

Meer specifiek moet dit nieuwe programma bedrijven helpen twee belangrijke problemen bij het overzetten van hun complete ERP-omgeving naar de cloud te helpen oplossen. In de eerste plaats gaat het daarbij om de omvang van deze migratie en, ten tweede, de kosten die daarbij komen kijken.

Denk hierbij onder meer aan het elimineren van custom code, data silo’s en complexe processen.

Het RISE with SAP Migration and Modernization-programma van SAP helpt klanten hun ERP-omgevingen, of deze nu gebaseerd zijn op het meer traditionele SAP ERP en SAP ECC of op het nieuwere SAP S/4HANA, naar de cloud te brengen. Vervolgens kunnen zij dan het beheer voor betrouwbaarheid, het versterken van de security en de compliance en het kunnen gebruiken van alle beschikbare zakelijke data aan SAP overlaten.

Diensten en incentives

Daarnaast bestaat dit nieuwe programma uit verschillende migratie- en implementatiediensten en incentives. Deze diensten worden onder meer geleverd via partners. Ook krijgen klanten toegang tot het SAP Business Network en intelligente zakelijke procesengineeringsdiensten.

Andere incentives zijn onder meer een kortdurend aanbod voor het reduceren van de migratiekosten tot maximaal 50 procent. Ook kunnen klanten tot en met juni 2024 via RISE with SAP of ook GROW with SAP toegang krijgen tot ‘cloud credits’ waarmee zij de kosten van het onderhoud, clouddiensten en cloudabonnementen beperken.

Dit laatste geldt voor zowel S/4HANA Cloud als voor overige (cloudgebaseerde) SAP-diensten als HR-managment, supply chain-beheer, CRM, uitgavenbeheer en zakelijke transitiediensten.

Introductie SAP S/4HANA Cloud Safekeeper

Verder introduceert SAP in dit kader ook de SAP S/4HANA Cloud Safekeeper-dienst. Hiermee kunnen RISE with SAP-klanten hun op oudere releases van de cloudgebaseerde ERP-dienst hun systemen optimaliseren voor upgrades naar de laatste versie.

Denk hierbij onder meer aan upgrade-diensten en het optimaliseren van de infrastructuur. Dit moet de huidige systemen van klanten twee jaar extra aan updates en patches bieden.

