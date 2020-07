Coupa voert verdere automatisering door in kostenplatform

Coupa Software brengt een update uit voor zijn BSM (Business Spend Management) Platform voor bedrijven. Het voegt extra automatiseringsopties en analytics toe. Dankzij kunstmatige intelligentie kan worden aangegeven waar bedrijven betere keuzes kunnen maken in hun uitgavepatronen. De update zorgt ervoor dat de tips geprioriteerd worden.

Coupa wordt door veel grote bedrijven gebruikt om uitgaven in bij te houden. Het is enerzijds een platform waarmee medewerkers hun declaraties kunnen doen en anderzijds kunnen grote uitgaven aan leveranciers erin worden gezet voor bijvoorbeeld projectmanagement. Coupa groeit enorm, de omzet over het afgelopen kwartaal was meer dan 119 miljoen dollar. Met zo’n omzet is er wel wat geld voor R&D en dat blijkt uit de nieuwe update voor Coupa.

Prioritering in Coupa

De uitgavesoftware maakte al gebruik van kunstmatige intelligentie om bedrijven meer inzichten en tips te geven over de uitgaven. Door de update komt daar echter prioritering bij. De tips worden op basis van de geschatte impact op de business in een rij gezet waardoor het voor gebruikers makkelijker is om te bepalen welke suggesties het beste zo spoedig mogelijk geïmplementeerd kunnen worden.

Financiële professionals hebben er ook een handige nieuwe optie bij in Coupa, namelijk om Unified Spend Views te bekijken. Hiermee zie je de uitgaven voor goederen en diensten in één rapportage. Dit moet het makkelijker maken om beslissingen te nemen over budgetten. Er komen ook dashboards bij om te tonen wat het bedrijf uitgeeft per categorie.

SiliconAngle schrijft dat er ook nieuwe mogelijkheden komen om de relatie tussen bedrijven en hun leveranciers efficiënter te maken. Er komen daarom tools om de prestaties bij te houden en aankopen die boven de contractwaarde uitstijgen tegen te gaan. Leveranciers krijgen op hun beurt integraties met vijftien grote logistieke tools om de tracking data van pakketjes en andere zendingen te kunnen delen.