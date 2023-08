Salesforce verhoogde de prijzen van bepaalde producten met negen procent. Voor bedrijven past dat niet binnen de budgettering, die de slechte economische situatie het laatste jaar alleen maar krapper heeft gemaakt. Klanten gaan daarom sneller vergelijken met het aanbod van de concurrent en zien dat ze elders meer waar voor hun geld krijgen.

In juli kondigde Salesforce prijsverhogingen aan voor Tableau, Sales Cloud, Service Cloud, Marketing Cloud en Industries. De nieuwe prijzen zouden een maand later al worden doorgevoerd en negen procent hoger liggen dan voorheen.

Hoop op omzetstijging kaatst terug

De prijswijziging verliep dus snel, maar kwam ook onverwacht. De beurzen presenteren al langere tijd slechte cijfers en prijsstijgingen sinds de oorlog in Oekraïne maken dat bedrijven besparingen doorvoeren. Nu de meeste bedrijven prijsstijgingen al lang doorvoerde wegens hardware-tekorten of toenemende kosten op vlak van bijvoorbeeld personeelskosten, haakt Salefsorce redelijk laat aan. Consumenten hadden een prijsstijging dus misschien eerder verwacht en, aangezien deze er niet kwam, er nu niet meer op gerekend. Bovendien voerde het bedrijf de vorige zeven jaren geen veranderingen door aan het prijsbeleid.

Onder beursanalisten lokte het besluit tot prijsverhogingen enthousiaste reacties uit. Er werd geloofd in een gunstig effect op de aankomende kwartaalcijfers, aangezien klanten massaal lopende contracten zouden vernieuwen voordat de nieuwe prijzen doorgevoerd werden.

Al waren de reacties niet allemaal lovend. Andere experten uitten net zorgen over een mogelijk verlies van klanten aan de concurrentie. Dat zou volgen doordat de prijsverhogingen niet gerechtvaardigd zijn. Het bedrijf gaf zelf geen reden en enkelen speculeren dat de grote investeringen in AI-functionaliteiten nu teruggehaald worden op de klanten.

Slechte positie in AI-aanbod

De onduidelijkheid stuurt Salesforce-klanten naar het aanbod van de concurrent. Daar komt Microsoft als een interessante partij uit de bus. Daar lopen de investeringen in AI in de miljarden op, zodat het bedrijf zichzelf van een nauwe samenwerking met OpenAI kan verzekeren.

Door OpenAI als partner op te tekenen, stond Microsoft vooraan bij de integratie van generatieve AI in zijn aanbod, dat kosteloos te gebruiken is door klanten. Bovendien dragen de producten van OpenAI, zoals ChatGPT en DALL-E naamsbekendheid.

Met dergelijke positieve zaken kan Salesforce niet uitpakken. AI-tools kwamen pas veel later beschikbaar en komen allemaal aan een meerprijs. Bovendien lijkt het bedrijf zelf nog zoekende te zijn binnen de AI-industrie. Zo heeft het bedrijf nog maar net stevige investeringen gemaakt in het AI-platform van Hugging Face, waarvan de resultaten nog niet onmiddellijk zichtbaar zijn.

Klanten hekelen slechte begeleiding

Insider sprak met verschillende partijen over de positie van Salesforce en vond dat ook HubSpot radeloze klanten opvangt. Daarin kwamen getuigenissen naar boven van klanten die niet de juiste ondersteuning van Salesforce krijgen na aankoop van de producten. Een adviesbureau getuigt: “We hebben klanten die naar ons toe komen en zeggen: ‘Kijk, we vinden het product eigenlijk heel leuk, maar het probleem is dat we weten dat er meer inzit waar we waarde uit kunnen halen, en we worstelen om erachter te komen waar Salesforce ons kan helpen.”

De CRM-specialist wordt bekritiseerd voor zijn sterke focus op verkoop. HubSpot biedt voor deze klanten producten aan voor dezelfde doeleinden en legt de nadruk net op self-service, wat de kosten voor bedrijven drukt doordat er geen specialist van HubSpot voortdurend betaald moet worden om producten te gebruiken.

Het ziet ernaar uit dat Salesforce klanten verliest door een overdreven focus op AI-technologie, terwijl klanten het maximale proberen te halen uit de tools van het bedrijf. Daar mogen ze een stevige prijs voor betalen, wat verwachtingen schept over bijvoorbeeld de begeleiding die zij krijgen. Op die basis nog eens prijsverhogingen doorvoeren, kan de laatste druppel zijn die de emmer doet overlopen en het water doet stromen naar de concurrent.