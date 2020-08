Google Anthos-update richt zich op moderniseren applicaties

Google heeft de mogelijkheden van zijn hybrid cloud ontwikkel- en beheerplatform Google Anthos verder uitgebreid. De update richt zich met name op het moderniseren van de meest kritieke business applicaties. Dit moet sneller en flexibeler verlopen.

Met Google Anthos-platform kunnen bedrijven cloudgebaseerde applicaties -in de vorm van containers- ontwikkelen en op basis van Kubernetes beheren in hybrid omgevingen. Dus zowel in on-premise als in andere (multi) public cloudomgevingen. Hierdoor kunnen bedrijven de juiste infrastructuur kiezen voor hun applicaties.

Nieuwe AI-mogelijkheden

Voor het Google Anthos-platform heeft de techgigant nu een aantal nieuwe oplossingen aangekondigd. Hiermee wordt het voor ontwikkelaars mogelijk snel en efficiënt met de meest up-to-date technologie applicaties te ontwikkelen, te beheren en uit te rollen in hybrid-omgevingen.

De techgigant zet daarbij bijvoorbeeld sterk in op ‘hybride’ AI-oplossingen. Een oplossing die nu aan het platform voor het ontwikkelen van applicaties wordt toegevoegd, is Speech-to-Text On-Prem. Met deze oplossing krijgen gebruikers van Google voor de eerste keer de volledige controle over spraakdata die zich in hun datacenters bevinden. Hierdoor zijn bedrijven beter in staat om zowel de dienst te gebruiken als te kunnen beantwoorden aan regelgeving over data residency en compliance.

Verder moet Speech-to-Text On-Prem ervoor zorgen dat de modellen voor spraakherkenning van Google accurater, met minder omvang en met minder benodigde rekenkracht kunnen worden gebruikt.

Beschikbaarheid op bare-metal

Naast nieuwe AI-diensten, is Google Anthos nu -in bèta- ook op bare-metal servers beschikbaar. Hierdoor kan het hybrid cloud applicatieplatform nu on-premise en op edge-locaties draaien zonder een hypervisor. Dit biedt vanzelfsprekend veel nieuwe mogelijkheden voor cloud- en edge-omgevingen.

Een andere belangrijke nieuwe dienst is de komst van Anthos attached clusters. Met deze dienst kunnen ontwikkelaars Kubernetes-conforme cluster binnen het platform brengen. Hiermee zijn ze in staat iedere Kubernetes cluster via de Google Anthos control plane te beheren. Dit brengt meer gecentraliseerd beheer voor onder meer configuraties en service mesh, aldus de techgigant Ook kunnen ontwikkelaars hiermee meer voordeel halen uit de automatieringstools van het platform.

Overige updates

De updates van Google Anthos zorgen er ook voor dat ontwikkeltrajecten worden versneld. Zo zijn de Google Cloud Code Integrated Development Environment plugins nu met Cloud Run for Anthos geïntegreerd. Dit maakt het mogelijk om direct serverless applicaties te bouwen vanuit IDE’s als VS Code en Intellij. Ook zorgt de nieuwe Cloud Code-Cloud Run emulator ervoor om snel lokale veranderingen op eigen machines te valideren in combinatie met geautomatiseerde re-deploys voor iedere opgeslagen codeveranderingen.

Verder maakt de Anthos Identity Service het mogelijk om bestaande identity-diensten naar Google Anthos-applicaties en -workloads uit te breiden. Nieuwe Anthos security blueprints zorgen voor best practices.

Introductie Google CAMP

Google introduceert ook een ondersteuningsprogramma om bedrijven te helpen met hun trajecten voor het moderniseren van hun applicaties. Het Google Cloud Application Modernization Program (CAMP)-programma bestaat uit drie stappen om bedrijven te ondersteunen. De eerste stap is een data-driven onderzoek en benchmarking. Hiermee moeten klanten inzicht krijgen in waar ze op dit moment staan en welke terreinen in hun ontwikkelcyclus verbetering nodig hebben.

In de tweede stap biedt Google CAMP een set van op maat gemaakte best practices en een programma voor het moderniseren van applicaties dat de beste ROI moet bieden. In de derde stap levert Google aanbevelingen voor de implementatie die de hele applicatie lifecycle bestrijken. Van het schrijven van code, het draaien, uitvoeren en beveiligen van de applicaties.

