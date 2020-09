Amwell krijgt een 100 miljoen dollar-investering van Google Cloud

Gezondheidsbedrijf Amwell heeft zojuist een investering gekregen van 100 miljoen dollar. Ze gaan samen een nieuw partnerschap aan om providers, verzekeraars en patiënten te voorzien van tech die zorgt voor beter betaalbare virtuele zorg.

De ceo van Google Cloud, Thomas Kurian, zegt hierover: “Dit is een belangrijk samenwerking voor de gezondheidszorg. Het heeft de potentie om de zorg-op-afstand-wereld compleet te transformeren door moderne cloud-tech te gebruiken. We zijn er erg enthousiast over dat we baanbrekende digitale gezondheids-oplossingen aan zoveel mensen kunnen leveren. Onze gezamenlijke inspanningen zullen innovatie in de gezondheidszorg aanjagen op een heel nieuwe, krachtige manier.”

Google Cloud

Amwell migreert zijn videomogelijkheden naar Google Cloud en zal samenwerken met Google’s G-Suite. Hiermee wil het kunstmatige intelligentie en machine learning verder inzetten om patiënten te assisteren, maar ook om werknemers en diensten te helpen de gezondheidsdata in de cloud op een veilige manier te gebruiken. Je kunt dan persoonlijk begroet worden en ontvangt vast wat informatie die op jou van toepassing is in de virtuele wachtkamer.

Er is een chatbot beschikbaar om met je te praten in jouw taal en meer te ontdekken over je symptomen. Die informatie kan meteen aan de medisch expert worden doorgestuurd zodat die vast meer informatie heeft wanneer hij of zij je uiteindelijk ziet. Je kunt steeds in je eigen taal spreken, ook met de expert, omdat kunstmatige intelligentie live kan vertalen wat je zegt.”

Zeker door corona is een virtueel bezoek aan een arts populairder dan ooit. Sowieso werd het al voorspeld dat mensen steeds minder vaak naar een huisarts of ziekenhuis hoeven af te reizen om toch te worden geholpen. Echter is dit door de pandemie in een stroomversnelling geraakt.

Amwell

Het helpt Amwell allemaal goed: die stroomversnelling, die fondsen en meer. Het bedrijf wil namelijk de beurs op. Het had dan ook 2,2 miljoen ‘telehealth’ bezoeken op het platform van Amwell dit tweede kwartaal. In april was dit zelfs 40.000 stuks per dag. Vorig jaar was dit 2.900 (!). Amwell is er dan ook van overtuigd dat zijn platform ook na de pandemie veelvuldig zal worden gebruikt. Dat zal niet alleen patiënten, maar ook doktoren tijd schelen.

Tip: Wat is Google Anthos? Is dit de moderne cloud infrastructuur die je zoekt?