Google Cloud maakt vaart en haalt zijn concurrenten snel in

Zodra Cloud Service Providers (CSP’s) stijgen in de rangorde, en tools en applicaties die veel gebruikt worden bij elkaar beginnen te komen, verschijnen er operationele platforms waarop zakelijke gebruikers de diensten kunnen bouwen die ze nodig hebben. Het doel is om hun diensten aantrekkelijk te maken voor gebruikers. Dit gebeurt door verantwoordelijkheid te nemen voor steeds meer van de fundamenten van het opzetten van een clouddienst, en door het migreren van hun bedrijf naar de cloud. Kortom, maak van het gebruik van service X een ‘no brainer’. Op de Google Cloud Next-conferentie werden verschillende van deze diensten aangekondigd.

Je zou kunnen stellen dat Google Cloud in deze specifieke race achterop is geraakt, en zich ondertussen veel meer concentreert op het aanbieden van Infrastructure-as-a-Service (IaaS). Maar zoals de conferentie in Londen heeft aangetoond, is het bedrijf een inhaalslag aan het maken, met een behoorlijke selectie van zakelijke diensten; klaar om naar de markt te gaan.

Dat wil niet zeggen dat infrastructuur op de conferentie werd vergeten. In feite ging het juist om een van de eerste aankondigingen tijdens de keynote: een Externe Key Manager samen met Key Access Justifications, die gebruikers volledige controle geven over de toegang tot hun sites op Google Cloud, tot op het punt waarop ze hun encryptiesleutel kunnen meenemen en deze volledig kunnen afschermen van de Google-service, mocht dat nodig zijn.

Samen geven deze tools gebruikers inzicht in elke keer dat er een verzoek plaatsvindt voor encryptiesleutels die het mogelijk maken om data te wijzigen van at-rest naar in-use. Hierbij komt een rechtvaardiging voor dat verzoek, plus een mechanisme om expliciet goedkeuring of weigering te geven voor decodering, met behulp van die sleutel. Dit wordt vervolgens allemaal beheerd via beleidslijnen die zijn ingesteld door gebruikers, die weer werken met behulp van functies van derden. Er was enige verwarring toen Google Cloud-CEO Thomas Kurian deze tools aankondigde, want in eerste instantie leek het alsof Google standaard toegang had tot de websites. Kurian bevestigde echter later dat dit nooit het geval was geweest.

AI-tools

Aan de zakelijke kant werden enkele nieuwe AI-gebaseerde tools voor het populaire Google Docs aangekondigd, allemaal met de bedoeling om zakelijke gebruikers productiever – en mogelijk nauwkeuriger – te maken wat betreft hun geschreven stukken.

Zo wordt bijvoorbeeld Smart Compose, wat al in Gmail beschikbaar is, toegevoegd. Deze tool maakt gebruik van Google AI om volledige zinnen in e-mails en documenten voor te stellen. Dat zou al meer dan 2 miljard tekens per week hebben bespaard. Er zijn ook nieuwe tools toegevoegd om grammaticale fouten en spelfouten te beperken. Deze zijn gebaseerd op neural networks, en zijn gericht op het helpen van gebruikers om dergelijke fouten te verbeteren. De hulpmiddelen voor grammaticacontrole werken op dezelfde manier als vertalingstools, waarbij de taal van ‘onjuiste grammatica’ wordt veranderd in de taal van ‘correcte grammatica’.

Een andere Gmail-tool, spelling-autocorrectie, heeft ook zijn weg gevonden naar Google Docs. Deze functie wordt gebruikt in Google Search om nieuwe woorden te leren die relevant zijn voor een bedrijf en deze voor te stellen als alternatief. Dit betekent het leren van woorden zoals afkortingen of projectnamen, die zeer specifiek zijn voor een bedrijf en die het mogelijk maken om die woorden zonder haperingen te gebruiken.

Het werken met mobiele apparaten om de productiviteit van personeel en samenwerkingsmogelijkheden te verbeteren is ook een belangrijk doel geworden voor Google, door de introductie van Google Assistant. Google Assistant biedt een aantal nuttige diensten zoals het beheren van de agenda van een individu, waaronder het voorlezen, het creëren, annuleren of herschikken van afspraken of events, het aanbieden van handsfree bellen en messaging-diensten.

De meeste van deze functies zijn direct beschikbaar bij Google Cloud, in bèta.

De black box van AI openen

Artificial Intelligence (AI)-systemen zijn in de mode, vooral als het gaat om kleinere, meer gerichte toepassingen die misschien beter Augmented Human Intelligence genoemd kunnen worden. Deze toepassingen lijken over het algemeen vrij goed te werken, maar er is nog veel twijfel over het toepassen van die technologie op een grotere schaal. Niet in het minst omdat niemand weet wat er precies gebeurt in het proces om tot een resultaat te komen.

Daarom heeft Google een belangrijke eerste aanzet gegeven voor een oplossing: het bouwen van een AI-oplossing waarbij op zijn minst een deel van de ‘denkwijze’ verklaard kan worden.

Dit wordt Cloud AI Explanations genoemd, en werkt door middel van het kwantificeren van de bijdrage die elke datafactor heeft geleverd aan een uiteindelijke beslissing. Data scientists kunnen dus bepalen wat de oorzaak is van de beslissing die ze hebben genomen, en waar nodig code aanpassen en het resultaat wijzigen. Google erkent dat dit slechts een eerste stap is, maar ziet het wel als een belangrijke eerste stap op de weg naar de toekomst voor zakelijke gebruikers.

Analytics

Het is dan ook niet verwonderlijk dat analytics ook om de hoek komt kijken, vooral met de toevoeging van Looker aan de al bestaande data warehouse-mogelijkheden van het bedrijf met BigQuery. Dit is al functioneel met SQL voor real-time data stream queries, maar ook met volledig beheerde Hadoop- en Spark-clusters.

Looker, de BI-leverancier die Google onlangs overnam, biedt nieuwe mogelijkheden. Zo kan de technologie eenmalig, op een consistente manier, zakelijke metrics definiëren over verschillende databronnen heen. Gebruikers kunnen dan data opvragen met behoud van consistente definities, zodat teams nauwkeurige resultaten krijgen. De andere mogelijkheid is het aanbieden van een analytics platform dat applicaties kan leveren voor specifieke use cases, zoals Sales Analytics.

Workload migration

Een belangrijke mogelijkheid voor Google, vooral als het gaat om zakelijke gebruikers, is het aanbieden van tools die hen helpen bij het migreren en uitvoeren van hun cruciale legacy-applicaties. Een van de veelgebruikte aanbieders van dergelijke software is natuurlijk SAP, en dat is nu een primair doelwit voor Google Cloud. Het is een andere overname die dit mogelijk maakt, namelijk die van CloudSimple.

Dit moet migratie zo eenvoudig mogelijk maken, met name voor grote workloads zoals die op basis van SAP. CloudSimple stelt gebruikers in staat om 100 procent compatibiliteit te behouden met bestaande tools, vaardigheden en processen die ter plaatse worden gebruikt wanneer applicaties naar de cloud worden gemigreerd. Dit stelt teams in staat om de workloads in de public cloud te beheren zonder het netwerk, de beveiliging, de databescherming of het auditbeleid te verstoren. CloudSimple is in staat om SAP-gecertificeerde VM’s met 12 terabyte geheugen te migreren, en kan deze migreren terwijl ze live en draaiend zijn.

Er zijn ook nieuwe sjablonen geïntroduceerd om te gebruiken bij het schalen van bewegende SAP-apps. Dit is belangrijk omdat het een probleem overwint bij het draaien van grote apps zoals SAP. Die hebben bare metal resources nodig, die Google kan leveren, maar de apps hoeven niet meer uitgeschakeld te worden als er wijzigingen moeten worden aangebracht. Door gebruik te maken van CloudSimple zijn dezelfde mogelijkheden ook beschikbaar voor Microsoft SQL-serverapplicaties.

Anthos

Een andere ontwikkeling die zakelijke gebruikers in de toekomst zou kunnen interesseren is Anthos, dat nu in bèta beschikbaar is. Het doel is om applicaties te ontkoppelen van infrastructuur, zodat bestaande applicaties zowel gemigreerd als gemoderniseerd kunnen worden, of gemengd met nieuwe applicaties in dezelfde dienst. Diensten moeten kunnen draaien waar ze nodig zijn, waar dan ook in het bedrijfsnetwerk.

Op een bepaald niveau ziet Google dit als een ‘lift and shift’ tool voor applicatiemigratie, en Anthos kan workloads omzetten van fysieke servers op locatie tot VM’s die draaien op andere clouddiensten in containers in de Google Kubernetes Engine. Maar op een hoger niveau ziet het bedrijf het als een belangrijk hulpmiddel bij het bouwen van toekomstige edge compute resources. Anthos levert dan de structuur voor gevirtualiseerde, gedistribueerde datacenter-architecturen, waarbij de compute wordt verplaatst naar de plaats waar de data wordt gegenereerd, in plaats van naar een centraal datacenter.

Kortom, op dezelfde manier als hoe applicaties steeds vaker serverless worden, zullen hele operationele systemen in feite ‘datacenterless’ worden.

