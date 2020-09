Microsoft wint definitief JEDI-defensiecontract in Verenigde Staten

Het Amerikaanse Department of Defense (DoD) heeft het Joint Enterprise Defense Infrastructure (JEDI) cloudcomputingcontract toch definitief aan Microsoft gegund. Dit tegen het zere been van AWS dat eerder al een rechtszaak over de gunning aanspande en gelijk kreeg. De cloudgigant ziet in een felle reactie de gunning zelfs als politiek machtsmisbuik van president Trump.

Microsoft lijkt in de voortslepende rel rondom de gunning van het JEDI-cloudcomputingcontract nu definitief aan het langste eind te trekken. Onlangs maakte het DoD bekend, na een half jaar durende heroverweging van het aanbestedingsproces, het 10 miljard dollar waard zijnde contract opnieuw aan de techgigant uit Redmond te gunnen. Binnen het contract gaat Microsoft het DoD een cloudinfrastructuur leveren en de huidige IT-omgevingen moderniseren.

Het contract was in een eerder stadium al toegekend aan Microsoft. Na een rechtszaak van de andere deelnemer aan de aanbesteding, AWS, kondigde het DoD aan de aanbesteding te gaan heronderzoeken. AWS ziet zichzelf als marktleider op het gebied van cloudcomputing en vindt zijn platform, ecosysteem en aanverwante diensten als de beste oplossing voor het defensiecontract.

Volgens de cloudgigant had de aanbesteding van Microsoft veel fouten die door het DoD niet serieus werden genomen. Vooral op het gebied van pricing. De rechter ging in dit oordeel mee en dwong het DoD tot een heroverweging van het aanbestedingstraject.

Opnieuw gunning aan Microsoft

Nu deze heroverweging is uitgevoerd, kwam het DoD opnieuw tot de conclusie het oorspronkelijke bod van Microsoft toch als beste uit de bus te laten komen. De techgigant zou de beste prijs-prestatieverhouding hebben. Het DoD neemt de diensten van Microsoft af tegen een vaste prijs, voor onbepaalde tijd en voor onbepaalde hoeveelheden aan diensten.

Werk aan het project zal nog niet meteen beginnen, aangezien nog andere juridische geschillen met AWS moeten worden opgelost. Microsoft is op zijn beurt blij met de gunning van het contract en hoopt snel van start te kunnen gaan.

Ongehoord felle reactie van AWS

Wat AWS betreft is hiermee de kous nog niet af. In een ongehoord felle reactie stelt de cloudgigant dat de beslissing van het DoD is ingegeven door politieke motieven die rechtstreeks van president Trump lijken te komen.

Volgens AWS heeft het Amerikaanse ministerie gehandeld op de persoonlijke wens van de president – en dus politieke motieven- en niet op basis van de prijsstelling. De prijsstelling van AWS zou lager geweest zijn dan die van Microsoft. AWS beticht Trump ervan hierdoor niet in het belang van de Amerikaanse strijdkrachten of het land als geheel te handelen.

Trump zou volgens de cloudgigant de beslissing hebben beïnvloed door expliciet te vragen om moederbedrijf Amazon een hak te zetten. In het commentaar roept AWS daarom de vraag op of het wel mogelijk moet zijn of de Amerikaanse president het budget van het DoD kan gebruiken om zijn eigen persoonlijke en politieke doelen te realiseren.

Strijd gaat verder

Kortom, de cloudgigant maakt het duidelijk dat het geen politieke invloed wil hebben op beslissingen rondom contracten voor publieke doelen. Ook zou dit de aanschaf van ‘inferieure technologie’ moeten voorkomen.