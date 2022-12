AWS, Google, Microsoft en Oracle gaan ieder een deel van het Joint Warfighting Cloud Capability (JWCC) cloudcontract van het Amerikaanse ministerie van Defensie verzorgen. Hiermee komt een eind aan een lang gevecht tussen de cloudaanbieders om het lucratieve contract.

Het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft uiteindelijk besloten dat het JWCC-contract, met een waarde van 8,5 miljard euro (9 miljard dollar) niet naar één cloudaanbieder gaat, maar dat de deelnemende vier grote cloudaanbieders ieder een deel krijgen.

Iedere individuele cloudaanbieder was vorig jaar al genoemd als kandidaat voor de verschillende deelterreinen van het lucratieve contract. De recente toewijzing heeft dit dus nu geformaliseerd. Het contract heeft een termijn tot en met 2028.

Het JWCC-cloudcontract moet toegang geven tot commerciële cloudoplossingen voor alle militaire onderdelen. De Amerikaanse strijdkrachten moeten straks deze oplossingen in real time kunnen inzetten om hun taken en missies uit te voeren. De oplossingen moeten daarbij voor iedere militair beschikbaar komen, vanaf het hoofdkwartier tot het slagveld.

Opvolger JEDI-contract

Het JWCC is de opvolger van het eerdere JEDI-contractvoorstel. Dit contract met een prijs van 9,5 miljard euro (10 miljard dollar) werd in eerste instantie in 2019 aan Microsoft toegewezen. Deze toewijzing stuitte op vragen, aangezien werd verwacht dat het contract aan marktleider AWS zou worden toegewezen.

Bovendien werd het als zeer riskant geacht dat een enkele cloudaanbieder de gevoelige data van de Amerikaanse strijdkrachten zou hosten en daar delen van zou analyseren.

AWS ging vervolgens naar de rechter om deze contracttoewijzing ongedaan te maken. De techgigant werd daarin gesteund door Oracle en zelfs IBM. Het Amerikaanse ministerie van Defensie bleef echter bij zijn beslissing.

Meerdere aanbieders

In juli 2021 werd het JEDI-contract echter officieel gecanceld en ontwikkelde het Amerikaanse ministerie van Defensie het huidige JWCC-contract. Dit contract had als basis dat verschillende leveranciers bepaalde deelgebieden voor hun rekening zouden nemen, in plaats van dat slechts een enkele partij alles regelt. AWS, Google, Microsoft en Oracle werden uitgenodigd hiervoor voorstellen te doen.