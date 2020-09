Red Hat optimaliseert zijn Marketplace voor Kubernetes

Red Hat gaat zich meer richten op Kubernetes. Het bedrijf introduceert hiervoor een marktplaats gericht op applicaties die draaien op hybride infrastructuur en meerdere clouds.

Red Hat ziet zijn nu uitgebreide Red Hat Marketplace als een one-stop-shop voor het uitrollen en beheren van zakelijke applicaties voor private, hybrid en public cloudomgevingen. De oplossingen zijn direct beschikbaar om op iedere OpenShift-cluster (containerplatform van Red Hat) te worden uitgerold.

Daarnaast biedt Red Hat Marketplace ondersteuning voor automatische provisioning en monitoring voor de diverse bekende grote public cloudomgevingen. De private optie Marketplace Select maakt het klanten mogelijk strengere controle te krijgen over de applicatie-opties met gecureerde en vooraf goedgekeurde software. Hiermee kunnen zij bijvoorbeeld Red Hat Marketplace-gebruik en -uitgaven van afdelingen in de gaten houden van alle software in de diverse cloudomgevingen.

Aantal beschikbare oplossingen en toepassingen

Binnen de Red Hat Marketplace zijn op dit moment 50 commerciële producten, ook van derde partijen, beschikbaar in twaalf verschillende categorieën. Denk onder meer aan machine learning, databases, security en storage. Partners zijn onder andere Anchore, Cockroach Labs, Couchbase, Dynatrace, MemSQL en MongoDB.

Om via de marketplace van Red Hat tools beschikbaar te stellen, moeten partners gecertificeerd zijn voor Red Hat OpenShift en commerciële ondersteuning bieden. Verder moetren ze functionaliteit hebben als automatische installatie en upgardes, bakcup, failover en recovery.

Overige voorwaarden

De listings tonen onder andere dat de oplossingen gecertificeerd zijn en container-opties hebben. Klanten kunnen betalen via creditcard en factuur.

Verder beschikt alle aangekochte software over metrics die inzicht geven in gebruiks- en uitgavenpatronen. De producten worden aangeboden voor verschillende consumptiemogelijkheden.