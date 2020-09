Dell Technologies integreert VxRail HCI met VMware Tanzu

Dell Technologies heeft zijn Dell EMC VxRail Hyper-Converged Infrastructure (HCI) appliance nu geïntegreerd met VMware Tanzu. Klanten kunnen hiermee hun processen voor het optimaliseren van hun applicaties versnellen.

Door VxRail nu direct aan te bieden met een volledige VMware Tanzu-omgeving, kunnen klanten profiteren van de diverse VMware-tools voor het bouwen, uitrollen, orkestreren en beheren van container-gebaseerde applicaties via Kubernetes.

De appliance biedt hiervoor een compleet geïntegreerd VMware Tanzu-portfolio, reference-architecturen en cluster en private cloudmogelijkheden in een enkele hardware-omgeving. Dit moet volgens Dell Technologies ‘Kubernetes at Cloud Speed’ mogelijk maken.

Sneller applicaties ontwikkelen

Meer concreet kunnen klanten op deze manier nieuwe applicaties ontwikkelen die zij on-premise, in een gecertificeerde PaaS-omgeving of op een container-as-a-service-platform hosten met de dienst Tanzu Architecture for VxRail.

Daarnaast zijn zij in staat om snel Kubernetes deployments uit te rollen met behulp van VMware vSphere with Tanzu on VxRail. Verder kunnen zij makkelijker grootschalig Kubernetes containers uitrollen -in de edge het datacenter en in de (multi)cloud- met de dienst VMware Cloud Foundation on Tanzu on VxRail.

Hardware-upgrades

Op hardwaregebied heeft de Dell EMC VxRail HCI-toepassing een upgrade gekregen om geautomatiseerd infrastructuur uit te rollen. Functionaliteit hiervoor zijn onder meer op cloudomgevingen gebaseerde resource pooling, elasticiteit, snelheid en programmeerbaarheid. Dit moet het leveren van een Kubernetes-infrastructuur bevorderen, zodat ontwikkelaars sneller kunnen werken. Daarnaast biedt de hardware diverse infrastructuuropties waarmee bedrijven de HCI-infrastructuur eenvoudig aan hun eigen IT-omgevingen aanpassen.

Overige software

Naast het meewerken aan de integratie van Tanzu op Dell VxRail, zijn volgens VMware ook de laatste versies van zijn VMware vSphere-virtualisatieplatform en andere diensten handig voor eindgebruikers. Denk hierbij verder aan het hyperconverged software-defined storageplatform VMware vSAN en het hybrid cloudplatform VMware Cloud Foundation.