VMware, inmiddels ruim een half jaar in handen van Broadcom, heeft met drie grote hardwareleveranciers wederverkoop-overeenkomsten gesloten: Dell, HPE en Lenovo. Dat betekent dat deze OEM’s ook onder de nieuwe voorwaarden hyperconverged systemen en servers kunnen blijven aanbieden die vooraf zijn geïnstalleerd met VMware’s uitgebreide virtualisatie-stack.

De terugkeer van deze hardware-bedrijven kan gerust gezien worden als een belangrijke overwinning voor VMware by Broadcom. Het betekent dat het bedrijf nadrukkelijker aanwezig blijft in de markt voor hyperconverged infrastructuur die compute-, storage- en netwerkvirtualisatie integreert. Voor Dell, HPE en Lenovo is het behoud van de mogelijkheid om vooraf ingestelde systemen met VMware aan te bieden ook niet verkeerd voor hun productportfolio en wijze om hun klantenbestand tevreden te houden.

Dell beëindigde zijn distributieovereenkomst met VMware in januari van dit jaar, nadat die laatste onder nieuw bewind omvangrijke wijzigingen doorvoerde in het productlicentie-beleid en partnerprogramma. Met de nieuwe overeenkomst blazen de bedrijven hun langdurige relatie toch weer nieuw leven in.

Dit maakt het mogelijk voor Dell om ooit gezamenlijk ontwikkelde oplossingen te blijven aanbieden, zoals VxRail, vSAN Ready Nodes, PowerEdge-servers en PowerFlex software-defined infrastructuur. Dell heeft de overeenkomst publiekelijk bevestigd, HPE en Lenovo niet. Volgens The Register is de deal ook voor deze bedrijven echter wel degelijk rond.

Hogere prijzen, meer waarde?

Sinds Broadcom VMware heeft overgenomen is er veel veranderd bij die laatste. Broadcom wees een meerderheid van de VMware’s-CSP’s de deur en kondigde een nieuw partnerprogramma aan. Daarin was nog slechts plaats de meest lucratieve klanten. De productlicenties van VMware zijn aangepast, wat sommigen vooral als prijsverhoging zagen, hoewel Broadcom volhoudt dat deze wijzigingen meer waarde bieden.

Overigens krabbelde het bedrijf in sommige vlakken terug, zoals we uitvoerig hebben bijgehouden in ons liveblog. Sommige plannen van Broadcom zijn snel uitgevoerd, andere hadden meer tijd nodig en weer andere zijn niet doorgegaan of in een andere vorm.

Hoe dan ook, nu bedrijven overwegen om nieuwe servers aan te schaffen met de nieuwste manycore CPU’s van Intel en AMD, zullen ze hun financiële modellen opnieuw moeten evalueren. Het sluiten van deze deals met OEM’s zal VMware by Broadcom wellicht weer een aantrekkelijker optie maken voor de zakelijke klantenbasis. De meeste grote klanten hebben overigens vlak voor de overname hun contracten vernieuwd en kunnen de komende drie tot vijf jaar nog onder oude voorwaarden verder.

