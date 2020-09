Exact neemt Nederlandse tak Unit4 over

Exact neemt de Nederlandse en Belgische activiteiten van Unit4 (Unit4 Bedrijfssoftware) over. Het is niet bekend hoeveel geld er met de overname gemoeid is.

Door Unit4 Bedrijfssoftware toe te voegen aan zijn portfolio, wil Exact een ‘complete end-to-end suite aan financiële en HR-software’ bieden voor mkb’ers en accountantskantoren. Exact-CEO Phill Robinson vindt de combinatie logisch vanwege de investeringen in de unieke cultuur, taal en wettelijke vereisten van de lokale bedrijven die ze bedienen.

De huidige stap geeft Exact de beschikking over Boekhoud Gemak, Rapportage Gemak, Fiscaal Gemak, Werkprogramma Gemak, Communicatie Gemak, HR & Salaris Gemak en Kantoor Gemak van Unit4. Daarnaast wordt de Venice Bookkeeping-software toegevoegd aan het Belgische portfolio van Exact.

Unit4 Bedrijfssoftware beschikt over 268 medewerkers en heeft kantoren in Utrecht, Sliedrecht, Barendrecht, Hengelo en in Bruggen (België).

Autoriteiten moeten de overname nog wel goedkeuren. Wanneer dat gebeurd is, blijft de grote internationale divisie van Unit4 bestaan.

Consolidatie

Met de overname gaat de consolidatieslag op de Nederlandse ERP-markt verder. Exact nam bijvoorbeeld eind vorig jaar WinBooks over, terwijl ook SRXP, ProQuro en Dièse Finance inmiddels onder Exact vallen. Exact zelf is vorig jaar in handen gekomen van investeerder KKR.

Concurrenten van Exact doen de afgelopen tijd eveneens overnames. De Scandinavische softwareleverancier Visma heeft de afgelopen periode meerdere partijen overgenomen, waaronder Nmbrs en Yuki. Onlangs kocht Visma nog het Nederlandse ERP-bedrijf Cash Software.

Tip: Exact op overnametour: meer geautomatiseerde workflows als doel