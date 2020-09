Visma neemt Nederlands ERP-bedrijf Cash Software over

Visma laat aan Techzine weten Cash Software over te nemen, een Nederlandse leverancier van bedrijfssoftware voor mkb’ers. Het is niet bekendgemaakt hoeveel geld er met de overname gemoeid is.

Visma geeft aan verder te willen groeien in de Nederlandse accountancy- en ERP-markt. Eerder nam het hiervoor Visionplanner, Nmbrs en Yuki over. Nu is Cash Software aan de beurt. Deze partij levert software om standaard bedrijfsprocessen te automatiseren. Denk hierbij aan modules als financieel, handel en productie. De software moet als een volledig ERP-pakket samenwerken en is vooral gemaakt voor het mkb en accountants.

John Reynders, Country Director Visma Benelux, ziet de overname als een strategische uitbreiding van het Visma-ecosysteem. “Met de toevoeging van Cash Software zijn we weer een stap verder in het aanbieden van het meest complete en innovatieve accountancy en ERP cloud-ecosysteem in de Benelux. Dankzij dit cloud-ecosysteem realiseren we een vliegwiel van waardecreatie voor klanten waarover we in de nabije toekomst meer zullen delen”, aldus Reynders.

Cash Software onder Visma

Het is de bedoeling dat Cash Software onder de huidige naam verder gaat als zelfstandige organisaties. Wel stelt het Nederlands bedrijf als onderdeel van de Visma-familie meer armslag te krijgen om “de beste software en service te blijven bieden en meerwaarde te creëren voor al onze gebruikers”.

Er wordt dan ook samengewerkt met de andere Visma-bedrijven in het accountancy-ecosysteem. Informatie zal makkelijker worden uitgewisseld, zodat Visma-klanten meer voordeel kunnen halen uit de software.

De Twee oud-eigenaren, Jaap Boender en Zita de Booij, nemen afscheid van Cash Software. Eigenaar en CEO Robert Mijnsbergen blijft aan als Managing Director. Verder zijn er geen managementwijzigingen met de overname gemoeid.

Tip: Bestaat een standaard ERP-systeem wel?