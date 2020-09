EU wil de uitrol van 5G versnellen

De 27 lidstaten van de Europese Unie moeten van de commissie sneller zijn in de uitrol van 5G en glasvezel-internet. Zeker nu de economie door de pandemie heel wat te verduren heeft, is het volgens de Europese Commissie essentieel om de snellere dataverbinding belangrijker te maken.

EU-landen moeten actie ondernemen, maar dat hoeft niet per se vandaag. De Europese Commissie verwacht in ieder geval voor 30 maart een toolbox met best practises. Zo kunnen landen van elkaar leren en hopelijk geld besparen. Bovendien is het bij de ontwikkeling van dit soort technologieën belangrijk om te kijken naar de grenzen: als je straks een zelfrijdende auto hebt, dan moet hij wel weten op welk netwerk in welk land hij zit en hierin een soepele transitie hebben.

Europese Commissie

De commissie maakt hier nu een punt van door de pandemie. Het geeft aan: “We hebben door de huidige crisis gezien hoe belangrijk het is dat bedrijven, publieke diensten en burgers toegang hebben tot zeer snel internet. We moeten daarom samenwerken om dit netwerk beschikbaar te maken zonder verdere vertraging.”

Daarnaast wil de commissie zorgen dat er meer supercomputing technologie wordt ontwikkeld, dus er dient geïnvesteerd te worden in research. Dat moet geen probleem zijn, meent het orgaan: “Europa heeft zowel de know-how als de politieke wil om een leidende rol te nemen.” De Commissie is dan ook bereid om hier 8 miljard euro in te steken.

Uitrol 5G in Nederland

In Nederland gaat de uitrol van 5G ook rustig aan. Dat komt enerzijds doordat er wordt gewacht met het veilen van alle frequenties voor 5G, maar ook omdat veel telefoons er (nog) niet klaar voor zijn om van 5G gebruik te maken. In Nederland is niet iedereen het eens met de uitrol van 5G: diverse groeperingen vrezen dat het netwerk de gezondheid aantast.