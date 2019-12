‘Amerika wil eigen versie 5G maken’

Het Pentagon zou Amerikaanse communicatieproviders pushen om een open-source versie van 5G-software te bouwen. Dit om een alternatief te bieden voor het door Amerika op de zwarte lijst geplaatste Huawei.

Volgens berichtgeving van de Financial Times zien de Verenigde Staten een oplossing in het zelf bouwen van een eigen 5G-systeem. Lisa Porter, het hoofd van Research & Development van het Pentagon, suggereert in gesprek met het medium namelijk dat de oplossing van Amerikaanse bodem moet komen.

Veel 5G-netwerken gebruiken momenteel apparatuur van de Chinese techgigant Huawei. Doordat president Donald Trump het merk op de zwarte lijst plaatste wegens veiligheidsreden, zou Amerika tegen vertraging en hogere kosten aanlopen. Een mogelijkheid waarbij de concurrentie van Huawei, voornamelijk Ericsson en Nokia, gestimuleerd zou worden om het gecreëerde gat op te vullen, lijkt nu anders opgelost te worden.

‘Huawei groter risico’

De suggestie van Porter komt niet onverwacht. Eerder dit jaar gaven andere landen ook aan problemen te ondervinden met het uitrollen van 5G-netwerken. Volgens de Zweedse telecomprovider Tele2 omdat nagenoeg overal Chinese hardware in terug te vinden is. Ook Duitsland werd door de VS opgeroepen om Huawei te vermijden, wat vooralsnog niet is gelukt. Aangezien het in dat land nog wel een discussiepunt is, gaf de Chinese ambassadeur daar eerder al aan met maatregelen te zullen komen als er toch een ban komt op materiaal van Huawei.

Wil de VS andere landen overtuigen van het nut Huawei op de zwarte lijst te plaatsen, dan zal het met een eigen alternatief moeten komen. In Groot Brittannië schaarde men zich achter de Verenigde Staten, maar werd in eerste instantie toch gekozen voor het wél gebruikmaken van materiaal van Huawei. Hoewel er werd gesproken over een ‘vergroot risico’ door met Huawei te werken.