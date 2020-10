VMware koopt SaltStack voor automatisering infrastructuur

VMware neemt de specialist op het gebied van infrastructuurbeheerautomatisering SaltStack over. Hiermee krijgt de virtualisatiegigant nieuwe mogelijkheden voor het automatiseren van beheertaken voor IT-omgevingen, public cloudbeheer en beveiligingsopties.

Met de overname krijgt VMware tools in handen die bedrijven helpen bij het geautomatiseerd kunnen beheren van hun IT-omgevingen. Zo is SaltStack onder meer de belangrijkste stimulator van de open source-oplossing Salt. Met Salt kunnen beheerders geautomatiseerd dagelijks onderhoud plegen aan hun IT-omgevingen. De tool automatiseert, met het behulp van scripts, onder meer taken als het installeren van software op vm’s en het oplossen van fouten in firewall-omgevingen. Salt helpt ook -heel belangrijk voor VMware- het beheer van public cloud-omgevingen. Het werkt met alle grote, maar ook kleine, IaaS-platformen.

Het ondersteunen van cloudomgevingen is ook een belangrijk onderdeel van de commerciële versie van Salt, SaltStack Enterprise. Hiervoor is extra functionaliteit toegevoegd, zoals het zonder al te veel menselijke input fixen van problemen. Met de tool SaltStack SecOps krijgt VMware nog meer beveiligingsopties in handen voor infrastructuuromgevingen. Deze tool checkt infrastructuur op kwetsbare systemen.

Integratie in VMware vRealize

VMware wil de oplossingen van SaltStack integreren in zijn vRealize softwareportfolio voor cloudbeheer. Dit moet VMware vRealize uiteindelijk tot een complete allesomvattende automatiseringsoplossing maken met geïntegreerd configuratiebeheer. De tools van SaltStack breiden hiervoor de automatiseringsoplossingen van VMware vRealize uit van de infrastructuur van bedrijven tot de binnen de containers en vm’s aanwezige software.

Naast met SaltStack blijft VMware binnen vRealize ook met andere automatiseringstools werken. De virtualisatiegigant geeft ook expliciet aan dat het achter de open-source tool Salt blijft staan. Deze verdwijnt dus niet door de integratie van SaltStack in het VMware-portfolio.

Toekomst voor SaltStack

Volgens VMware profiteert ook SaltStack zelf van de overname, doordat de specialist nu ook in staat is om de ontwikkeling van open source en de commerciële tools te versnellen. Volgens VMware kunnen toekomstige tools zich onder meer gaan richten op het vergemakkelijken van het beheren van cloudomgevingen.

Tip: VMware-CEO Gelsinger verwacht meer vrijheid na afstoten van Dell