VMware-CEO Gelsinger verwacht meer vrijheid na afstoten van Dell

Pat Gelsinger, de CEO van VMware, ziet meerdere voordelen in het plan van moederbedrijf Dell Technologies om de virtualisatiegigant af te stoten. Hierdoor ontstaat er volgens hem meer flexibiliteit voor samenwerking met andere hardware-makers.

“Het ecosysteem zou er gunstig uit zien met een onafhankelijker VMware”, aldus de CEO tegenover CNBC. Wanneer VMware loskomt van Dell Technologies, dan zou dat betere samenwerkingskansen bieden. Als voorbeeld noemt Gelsinger VMware-virtualisatiesoftware op HP-producten, indien daar vanuit klanten vraag naar is.

Overnames

Daarnaast verwacht Gelsinger dat VMware mogelijk een aantrekkelijker bedrijf wordt voor toptalent. Ook zou de virtualisatiegigant meer vrijheid krijgen voor het afsluiten van deals. Volgens Gelsinger zijn er in de huidige situatie beperkingen die effectief overnames doen in de weg staan.

Overigens heeft VMware onder Gelsinger, sinds 2012 CEO van VMware, wel overnames afgerond. CNBC weet zelfs dat het om meer dan 40 overnames gaat. Een van de grotere recente overnames is Carbon Black (uit 2019), het securitybedrijf waarvoor 2,1 miljard dollar betaald werd.

Afstoten

Dell Technologies heeft een meerderheidsbelang in VMware. Het beschikt over 81 procent van de VMware-aandelen, onder andere doordat het in 2016 storage-leverancier EMC kocht. EMC was destijds eigenaar van VMware.

Na de overname van EMC ontstond er voor Dell Technologies echter een schuldenberg. Het moederbedrijf bekijkt daardoor de mogelijkheden voor een schuldreductie. Inmiddels is het daarbij uitgekomen op het afstoten van VMware via een spin-off.

De voorgenomen transactie zal niet voor september 2021 plaatsvinden.

