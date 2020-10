Oracle lanceert geïntegreerd beheerplatform voor multicloud

Oracle heeft onlangs zijn Oracle Cloud Observability and Management Platform gelanceerd. Hiermee wil de cloudgigant het voor klanten eenvoudiger maken om meerdere on-premise- en cloudomgevingen te beheren.

Volgens Oracle helpt dit geïntegreerde platform met beheer-, diagnose- en analytics tools bedrijven makkelijker alle omgevingen in éen keer te beheren. Dit in plaats van hiervoor verschillende tools te gebruiken, wat het beheer behoorlijk complex kan maken. Bovendien kunnen zij met het platform volgens de softwareleverancier de prestaties van hun applicaties verbeteren.

Concreet bestaat het platform uit de diensten uit de bestaande diensten Monitoring, Notifications, Events, Functions, Streaming en OS Management. Hieraan zijn nu diensten als Logging, Logging Analytics, Database Management, Application Performance Monitoring, Operation Insights en Service Connector Hubs aan toegevoegd.

Functionaliteit

Het Oracle Cloud Observability and Management Platform verzamelt alle inzichtgegevens voor een holistische analyse en voegt daar op machine learning gebaseerde algoritmes aan toe. Deze algoritmes maken het onder meer mogelijk om afwijkend systeemgedrag te identificeren, snel prestatieproblemen te isoleren en op te lossen. Daarnaast zorgen zij met het voorspellen van mogelijke problemen ervoor dat uitval van systemen wordt voorkomen.

Alle informatie wordt voor de beheerders in standaard of custom dashboards inzichtelijk gemaakt. Op deze manier krijgen zij een compleet overzicht van alle applicaties, databases, infrastructuur en cloudomgevingen.

Integratie met public clouds en tools

Verder kunnen beheerders binnen het platform met een enkele klik toegang krijgen tot alle Oracle Cloud Infrastructure-bronnen. Zo krijgen ze een compleet inzicht in alle technologie die binnen hun Oracle Cloud-omgeving, overige (public) cloudomgevingen als AWS, Microsoft Azure en Google Cloud en on-premise beschikbaar is. Bovendien beschikt het Oracle Cloud Observability and Management Platform over standaard integratie met oplossingen en toepassingen als Slack, Grafana, PagerDuty en Twilio.

Het Oracle Cloud Observability and Management Platform is per direct beschikbaar binnen de Oracle Cloud Infrastructure (OCI).

Tip: Oracle gaat nieuwe standaard zetten voor public cloud security