Microsoft brengt Cloud for Healthcare uit

Microsoft heeft zijn eerste vertical cloudoplossing uitgebracht. Met Cloud for Healthcare komt het bedrijf met een volledig pakket aan oplossingen die zijn afgesteld op de gezondheidsindustrie.

De oplossing combineert elementen van Azure, Microsoft 365, Dynamics 365 en Power Platform om aan de wensen van medewerkers in de gezondheidsindustrie te voldoen.

Virtuele ontmoetingen

Het softwarepakket kan met zowel gestructureerde als ongestructureerde data overweg en biedt opties als bots op basis van kunstmatige intelligentie en de mogelijkheid om virtuele doktersbezoeken te houden.

Verder biedt het pakket de mogelijkheid om veilig patiëntgegevens uit te wisselen tussen gezondheidsmedewerkers, verzekeraars en patiënten.

De bedoeling is dat Cloud for Healthcare gaat kunnen samenwerken met andere softwarepakketten die in de gezondheidsindustrie worden gebruikt. Hiervoor wil Microsoft de handen ineen slaan met systeemintegrators.

Eerste vertical

Microsoft heeft eerder dit jaar aangekondigd te gaan werken aan softwarepakketten die aansluiten op specifieke sectoren. Cloud for Healthcare is het eerste pakket dat is gerecht op een vertical. Het bedrijf heeft nog niet bekendgemaakt op welke verticals zich nog meer gaat richten.