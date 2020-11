Deloitte komt met nieuwe oplossingen voor SAP-ecosysteem

Deloitte heeft een reeks nieuwe oplossingen aangekondigd voor gebruikers van SAP-software. De industrie-specifieke oplossingen zijn gebouw met het SAP Cloud Platform.

De nieuwe oplossingen bestaan onder andere uit manieren om koelketens bij te houden of met AI een overzicht te houden over de inboedel. Het is onderdeel van het Kinetic Microservices-pakket van Deloitte.

Oplossingen

Deloitte vertelt in een persbericht dat de nieuwe oplossingen aanvankelijk gericht zijn op bedrijven die werken in de automotive-, retail-, life science- en consumentengoederenindustrieën.

Kinetic Microservices

Het concept van de Kinetic Microservices van Deloitte is vrij nieuw. Het bedrijf kondigde ze in juni 2020 aan, als manier om industrie-specifieke applicaties toe te voegen aan SAP-software.

Volgende evolutie

“Dit is de volgende evolutie voor industrie-specifieke functionaliteiten, die helpen om SAP-klanten te focussen op hun beoogde doelen, waarbij Deloitte en SAP dat in goede banen leidt”, zegt Darwin Deano, CTO van SAP en principal bij Deloitte.

“Deloitte en SAP hebben samen alle industrie-ervaring, een cloud-gebaseerd ecosysteem en de snelle implementatiecapaciteiten om klanten te helpen succes te behalen. We doen niet aan experimenten, maar hebben innovaties die zijn uitgerold en bewezen, een zelfs in 64 landen en 11 talen.”

Tip: SAP wil met HANA de hybride datafundering voor bedrijven leggen