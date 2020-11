NXP en AWS werken samen om auto’s met datacenters te verbinden

De Nederlandse chipfabrikant NXP Semiconductors gaat samenwerken met AWS voor het leveren van communicatiediensten tussen auto’s en datacenters. Dit bericht Reuters.

Volgens het nieuwsbericht moet de samenwerking tussen de chipfabrikant en de public cloud-gigant auto’s een nieuwe chipset opleveren. Deze chipset moet aggregatie mogelijk maken voor een betere communicatie tussen ‘connected’ cars met de AWS-datacenters.

Meer inzicht in levenscyclus van auto’s

Deze stabiele verbindingen moeten uiteindelijk meer inzicht gaan opleveren over de lifecycle van de connected cars op basis van de door de auto’s aangeleverde data. Daarnaast moeten deze verbindingen straks gaan bijdragen aan het continu opleveren van verbeteringen aan de auto’s. bijvoorbeeld via machine learning of via over-the-air updates.

Binnenkort worden de exacte details over de samenwerking tussen NXP Semiconductors en AWS bekend gemaakt.

