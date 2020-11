Dropbox komt met Spaces-update voor thuiswerkers

Dropbox heeft Spaces ontwikkeld, een product waarmee je makkelijker kunt samenwerken op projectbasis. Het bedrijf biedt hiermee een antwoord op klanten die thuiswerken.

Op zich is Dropbox Spaces niet helemaal nieuw, want het bestaat al een jaar, maar er worden grote veranderingen toegebracht aan de software. TechCrunch schrijft dat het bedrijf vooral teams wil helpen om van alles te doen in Dropbox wat gaat om projecten. Dropbox-president Timothy Young stelt dat het bedrijf altijd wil zorgen dat je overal toegang hebt tot je bestanden, op een makkelijke manier. Of het nu gaat om bedrijven of personen, al heeft Dropbox de laatste tijd wel vooral voor bedrijven verder ontwikkeld, gedreven door de pandemie.

Young: “Wat we nu eigenlijk proberen te doen, is gedistribueerde teams echt helpen georganiseerd te blijven, samen te werken en in beweging te blijven. Dat willen we op een echt veilige manier doen. We willen IT, beheerders en bedrijven ondersteunen met een aantal functies daaromtrent, terwijl we trouw blijven aan de Dropbox-principes.” Een goed plan, wat onder andere betekent dat Spaces een volledige project-managementtool wordt in plaats van slechts een soort map in de cloud waarin je al je content kwijt kunt.

Spaces draait juist om projectmanagement. Je kunt er een kalender in kwijt, het is een soort virtuele rolodex en je kunt er zelfs tijdlijnen in kwijt. Je kunt in Dropbox zelfs met anderen communiceren. Er werd in maart al over gedacht, maar door die grote wisselwerking van thuis moeten werken is dat in een stroomversnelling geraakt.

Het bedrijf zelf ook: het wil graag een bedrijf worden dat geheel is ingesteld op thuiswerken, ook als we straks wel weer naar kantoor kunnen. Hoewel dat natuurlijk vooral is gericht op bedrijven, zijn het uiteindelijk allemaal opties waar je persoonlijk ook handig gebruik van kunt maken. Dropbox Spaces is overigens nu nog in gesloten bèta, maar het wordt waarschijnlijk wereldwijd uitgerold vanaf het begin van volgend jaar.