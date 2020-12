ServiceNow koopt AI-startup Element AI

ServiceNow neemt de Canadese AI-startup Element AI over. Met de overname wil de workflow-specialist zijn AI-technologie verder uitbreiden en implementeren in zijn eigen portfolio.

Met de overname van de Canadese startup Element AI wil ServiceNow meer AI-technologie en -kennis verwerven om zijn intelligente workflow-platform slimmer te maken. Dit moet werknemers in staat stellen slimmer en sneller te werken, hun zakelijke beslissingen te stroomlijnen en nieuwe productiviteitsmogelijkheden te vinden.

Meer concreet moet de AI eindgebruikers de capaciteit geven om relevante informatie snel naar boven te halen en samen te vatten, content en conversaties begrijpelijk te maken, voorspellingen en aanbevelingen te doen, de juiste acties te laten doen en herhalende taken te automatiseren.

Technologie Element AI

De technologie van Element AI richt zich vooral op het brengen van AI naar tekst, taal, chat, afbeeldingen, antwoorden op zoekvragen en samenvattingen. Deze specifieke slimme technologie wil ServiceNow dus aan zijn eigen platform toevoegen en de ontwikkeling van AI-oplossingen en -toepassingen daarvoor versnellen. ServiceNow wil ook de kennis van Element AI en het talent waarover de startup beschikt behouden.

AI Innovation Hub

ServiceNow zet met de overname ook een AI Innovation Hub in Canada op. Hiermee wil het de ontwikkeling van AI-oplossingen en -toepassingen voor individuele klanten versnellen. Hiermee breidt ServiceNow deze hubs ook uit naar Canada. Andere AI Innovation Hubs van ServiceNow bevinden zich in Chicago, Hyderabad, Kirkland, San Diego en in Silicon Valley.

Meer AI-overnames

De overname van Element AI, die begin volgend jaar zijn beslag moet krijgen, is de grootste overname die ServiceNow tot nu toe heeft gedaan. Hoewel er geen financiële details bekend zijn gemaakt, wordt de overnamewaarde op 500 miljoen dollar geschat. Eerder dit jaar nam ServiceNow al drie andere AI-specialisten over: Loom Systems, Passage AI en Sweagle.

