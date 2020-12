AWS lanceert cloud instances, containersoftware en edge-toepassingen

AWS heeft nieuwe instances, containersoftware en edge-toepassingen gelanceerd. De oplossingen moeten ervoor zorgen dat de diensten van de public cloudaanbieder meer reikwijdte krijgen en zich uitstrekken tot de on-premise datacenters van klanten.

Tijdens de recente virtuele re:Invent-bijeenkomst van de techgigant zijn weer een groot aantal nieuwe instances, diensten, containersoftwaretoepassingen en geupdate edge-toepassingen en -omgevingen aangekondigd of van een update voorzien. AWS pakt onder meer flink uit met het lanceren van nieuwe EC2-instances. In totaal zijn hiervan vijf verschillende types aangekondigd met ieder eigen specificaties voor bepaalde toepassingen.

EC2 G4ad- en M5n-series instances

De EC2 G4ad-series instances gebruiken voor het eerst AMD GPU’s. Deze instances zijn geschikt voor grafisch-intensieve workloads, zoals video renderingsystemen en streamingdiensten. De EC2 G4ad-series instances moeten, in vergelijking met voorgangers, 40 tot 45 procent verbetering van de prestaties brengen.

Een tweede serie nieuwe EC2-instances zijn de M5n-series. Deze instances richten zich op applicaties die flinke rekenkracht nodig hebben. De M5n-instances zijn gebaseerd op aangepaste Intel Xeon Scalable CPU’s. Ze beschikken niet over lokale flash storage en over minder geheugen voor rekenkracht dan andere instances voor meer rekenkracht.

Volgens AWS zijn de M5n-series zo geoptimaliseerd, dat zij alleen die rekenkracht leveren voor de workloads die erop worden uitgevoerd. Dit maakt de instances zeer geschikt voor gaming, financiële applicaties en simulatiemodellen.

Overige series EC2 instances

De overige gepresenteerde instances zijn ieder ook geschikt voor verschillende soorten applicaties. De D3-instances zijn handig voor applicaties die grote hoeveelheden data verwerken. Hiervoor beschikken zij onder andere over meer storagecapaciteit voor virtuele machines. De R5b-instance is geschikt voor analytics en voor applicaties die vaak toegang nodig hebben tot data. Hiervoor is onder meer een snelle verbinding met de AWS EBS block storagedienst beschikbaar.

De EC2 C6gn-serie instances, gebaseerd op AWS Graviton2-processors, bieden ook veel functionaliteit voor data-intensieve applicaties en voor het veelvuldig en snel verplaatsen van deze data. Ook deze instances hebben weer snelle verbindingen met de AWS EBS block storagedienst.

Meer containersoftware-oplossingen

Daarnaast is het AWS- aanbod voor containers verder uitgebreid. Met de introductie van Amazon ECS Anywhere zijn klanten in staat om Amazon ECS in hun eigen on-premise datacenters te draaien. De nu gelanceerde dienst Amazon EKS Anywhere helpt klanten om Amazon EKS in hun eigen datacenters te draaien.

Met AWS Proton krijgen klanten een nieuwe tool in handen voor het automatiseren van ontwikkelen van container- en serverless-applicaties en deze uit te rollen in hun omgevingen. Tot slot hebben ontwikkelaars met Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR) Public een makkelijke tool om containersoftware publiek te delen en uit te rollen. Tot slot

Update van edge-toepassingen en -cloudregio’s

Verder schenkt AWS ook nog meer aandacht aan de edge. Om cloudcomputing aan de edge voor klanten beter te laten verlopen, heeft de techgigant updates uitgebracht van AWS Outposts, AWS Local Zones en AWS Wavelength.

AWS Outposts, een fysieke edge-appliance met ingebouwde AWS-cloudomgeving, krijgt twee kleinere formaten. Dit maakt de toepassingen meer geschikt voor gebruik in kleine kantoren of in winkels. De eerste toegevoegde appliance beschikt over 64 vCPUs, 515 GB geheugen en 4 TB aan flash storage in een 1-rack chassis. De tweede nu gelanceerde kleinere appliance beschikt over 128 vCPUs, 512 GB aan geheugen en 8 TB aan storage in een 2-rack chassis. De toepassingen zijn in 2021 leverbaar.