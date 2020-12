Mirantis brengt Kubernetes-versie uit van OpenStack

Mirantis heeft Mirantis OpenStack for Kubernetes aangekondigd. Met de software zijn gebruikers in staat om private clouds te draaien binnen een Kubernetes-omgeving.

In een persbericht schrijft Mirantis dat al veel mensen gebruikmaken van OpenStack om hun private clouds te draaien. Doordat deze private clouds nu in een Kubernetes-container kunnen draaien, kunnen ze flexibeler ingezet worden.

OpenStack for Kubernetes is de eerste in een serie verbeteringen aan het Cloud Native Platform van Mirantis. Welke verbeteringen het bedrijf verder nog van plan is, is niet bekend.

Superieure technologieën

“Kubernetes en containers zijn superieure technologieën voor het bouwen en uitgeven van applicaties die overal draaien, sierlijk opschalen en veerkrachtig zijn, terwijl ze zonder downtime geüpdatet kunnen worden”, zegt Shaun O’Meara, CTO van Mirantis.

“We hebben Mirantis Cloud Native Platform ontworpen om overal Kubernetes-clusters te kunnen leveren, monitoren en updaten, zij het op bare metal, private- of public clouds. Daarmee leveren we een eenvoudige selfservice-ervaring voor klanten.”

Mirantis OpenStack for Kubernetes is via een update per direct beschikbaar voor klanten van Mirantis Container Cloud.

