Mirantis maakt Lens uitbreidbaar met API

Mirantis heeft een nieuwe versie van Lens aangekondigd. De update voegt Lens Extensions API toe, waarmee ontwikkelaars de mogelijkheden van Lens kunnen uitbreiden.

Met Lens Extensions API wordt het bijvoorbeeld mogelijk om beheer van Lens toe te voegen aan gecentraliseerde dashboards, schrijft SiliconANGLE. Ook kunnen ontwikkelaars hun eigen extensies voor Lens schrijven.

Eenvoudiger

Volgens Mirantis gaat Extensions API het leven van ontwikkelaars een stuk eenvoudiger maken. Ondernemingen voegen vaak extra componenten toe aan hun Kubernetes-framework, zoals extra netwerkbeveiliging. Met Lens en de nieuwe API wordt het mogelijk om die centraal te beheren.

Ondersteuning

Verschillende bedrijven hebben al functies gebouwd op basis van Extensions API. Een daarvan is Tigera, die een Lens-extensie gemaakt heeft voor zijn Calico-software voor containter networking. Ook beveiligingsbedrijven StackRox en nCipher hebben extensies aangekondigd.

Lens

Mirantis specialiseert zich in zakelijke producten om containers te beheren. Vorig jaar nam het Docker Enterprise over en dit jaar nam het bedrijf Lens onder zijn vleugels. In september bracht Mirantis zijn eerste update voor Lens sinds de overname uit.