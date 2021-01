F5 Networks neemt Volterra over voor 500 miljoen dollar

F5 Networks neemt voor 500 miljoen dollar (409 miljoen euro) de ‘edge-as-a-service’ startup Volterra over. Met deze overname krijgt F5 Networks een cloudgebaseerd ‘Edge 2.0 open edge platform’ in handen.

Met de overname van Voterra krijgt F5 een platform in handen dat bedrijven helpt hun applicatieverkeer van en naar edge- en public cloudomgevingen nog beter te distribueren. Met het platform kunnen klanten hun operationele, security- en prestatievereisten voor applicaties beheren wanneer die naar de edge en de public cloud worden verplaatst. Ontwikkelaars kunnen dit via het Voterra-platform op schaal beheren. Voor netwerkbeheerders maakt de technologie het mogelijk om app-to-app networking en security toepassen te versimpelen en over cloudomgevingen uit te rollen.

Opstap naar Edge 2.0-platform

F5 Networks ziet de overname als de opstap naar een nieuw Edge 2.0 open edge-platform. Dit platform moet de uitdagingen die de eerste generatie van applicatie- en netwerkplatforms voor edge-omgevingen hebben, verbeteren. Ook moet de technologie brengen voor het brengen van security first’ op grote schaal. Dit alles op basis van SaaS.

Meer omzet

Verder past het platform in de Adaptive Applications-strategie van F5 Networks. Met de overname verwacht de multicloudsecurity- en netwerkverkeerspecialist de groei van de omzet voor 2021 te kunnen vergroten. De deal moet in het eerste kwartaal van 2021 zijn beslag krijgen.