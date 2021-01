Oracle heeft stilletjes zijn EMEA-topmannen vervangen

Grote veranderingen bij Oracle. Het bedrijf heeft de topmannen in de regio Europa, Afrika en Midden-Oosten (EMEA) vervangen. Een aantal leiders heeft plaats moeten maken voor een nieuwe line-up executives. Opmerkelijk, want Oracle heeft hier verder geen officiële berichtgeving over naar buiten gebracht.

Business Insider heeft ontdekt dat Oracle de aanpassingen in zijn personeelsbestand heeft gedaan binnen EMEA, Oracle’s regio van 11 miljard dollar (9 miljard euro). Als resultaat hiervan zijn Alain Blanc en Frank Obermeier vertrokken bij het bedrijf, aldus een anonieme bron. Oracle zelf heeft nog helemaal geen aankondigingen gedaan. Daarnaast schijnt de executive vice president Philippe Mathieu geen directe ondergeschikten meer te hebben. Dit zal er waarschijnlijk toe leiden dat hij het bedrijf binnenkort verlaat.

Oracle EMEA

De nieuwe sterren aan de hemel zijn Cormac Watters die van Infor komt en Blanc’s rol op zich neemt, maar ook Richard Smith die al sinds 2016 bij Oracle werkt en bij IBM vandaan komt. Het zijn flinke veranderingen na een jaar waarin Oracle’s Europa-business werd gestroomlijnd en 1.300 mensen hun baan verloren.

De mensen in de organisatie van Oracle zijn van de personele veranderingen hoog in de boom op de hoogte gebracht via een e-mail. CEO Safra Catz schrijft hierin dat er twee nieuwe leiders zijn voor de EMEA-regio sinds 1 december. De heren rapporteren beide direct aan Catz. Hoewel het meestal goed is om een frisse wind door je bedrijf te laten gaan, neemt Oracle wel afscheid van een icoon binnen het bedrijf. Alain Blanc werkte al 12 jaar voor Oracle en Frank Obermeier was ooit CEO van Oracle Japan.

Seismische verschuivingen

Wat deze heren precies gaan doen is nog onbekend: hun LinkedIn-profielen zijn ook nog niet geüpdatet. Ook wordt er in de mail niet gesproken over de voormalig Oracle-topmannen. Smith heeft in ieder geval al van zich laten horen aan de medewerkers; hij mailde op 2 december naar de medewerkers het volgende: “Dit jaar was er één van seismische verschuivingen. Niet alleen in hoe we zaken doen, maar ook in hoe we leven en werken. Het is duidelijk dat de toekomst sterk afhangt van technologische innovaties die slechts een handvol bedrijven in de wereld de expertise en schaal hebben om te leveren. Wij zijn er één van.”

