Oracle breidt HPC-diensten uit met nieuwe instances

Oracle breidt zijn High-Performance Computing (HPC)-infrastructuurmogelijkheden vanuit de cloud uit. Klanten kunnen straks naast de bestaande op AMD-processors gebaseerde instances ook kiezen uit op Intel-, Nvidia en Arm-processors gebaseerde instances.

Oracle is flink bezig binnen zijn Oracle Cloud Infrastructure (OCI)-portfolio zijn propositie voor cloudgebaseerde HPC instances uit te breiden. Met deze uitbreiding lijkt de techgigant zich vooral te richten op klanten die veel high performance workloads, zoals voor AI en machine learning, on-premsie draaien. Klanten die eigenlijk het beste van twee werelden willen hebben: on-premise-prestaties, maar wel met mogelijkheden voor schaalbaarheid en pay-per-use.

HPC instances op basis van Intel-processors

Concreet heeft Oracle hier nu dus een aantal nieuwe proposities voor aangekondigd. In de eerste plaats zijn dit HPC compute instances op basis van Intel 10-nanometer Ice Lake-processors. Volgens de techgigant moeten deze processors straks tot 30 procent meer prestaties bieden dan de huidige X7 HPC-generatie. Aan de Intel-instances wordt 100 Gigabit networking toegevoegd die tot onder 1,5 microseconde aan latency tussen nodes moet opleveren. Dit maakt het mogelijk om een set van bonnen als een soort supercomputer op te zetten, aldus de techgigant.

De Intel-instances kunnen virtueel of als bare metal worden uitgerold met hogesnelheid NVMe storage. Ook kunnen klanten clusters van instances bouwen die remote direct memory access gebruiken. Nodes in een cluster kunnen zo voorbijgaan aan het besturingssysteem en direct toegang krijgen tot elkaars geheugen.

Nvidia GPU’s

Daarnaast levert Oracle nu binnen OCI instances op basis van Nvidia A100 GPU’s. Deze GPU’s moeten tot twintig keer sneller zijn dan de huidige Nvidia Volta GPU’s. Klanten kunnen in totaal 512 GPU’s in een enkel cluster opzetten. Deze Nvidia instances zijn op deze manier geschikt voor het trainen van grote machine learning-modellen, wetenschappelijk rekenwerk of cloudgebaseerde grafische workloads. Ook zijn deze instances gekoppeld aan meer dan 25 TB aan lokale NVMe-storage en beschikken ze over 2 TB aan geheugen.

Ook Arm-gebaseerde instances

Verder maakt Oracle bekend dat binnen OCI voor HPC-doeleinden nu ook virtuele en bare metal instances beschikbaar komen op basis van de Arm-architectuur. Dit is op zich curieus nu Arm door Nvidia lijkt te worden overgenomen.

De Arm-instances zijn beschikbaar tot 160 cores, een 3,3 GHz turbo kloksnelheid via verschillende Linux-distributies. De techgigant werkt voor deze toepassing samen met Ampere Computing, een specialist op het gebied van datacenterprocessors voor cloudservers op basis van een efficiënt reference-ontwerp.

Deze laatste instances moeten volgens Oracle per core betere prestaties gaan bieden dan traditionele X86 compute instances en daarbij een extreme kostenbesparing bewerkstelligen. Cloudgebaseerde Arm-diensten zijn bij klanten vooral populair voor het ontwikkelen en hosten van edge computing en mobiele applicaties.

Trouw aan AMD

Naast al deze nieuwe mogelijkheden voor OCI, blijft Oracle ook trouw aan zijn bestaande op AMD EPYC-processors gebaseerde instances. Eerder dit jaar werd hiervoor al het E3-platform gepresenteerd. Volgens de techgigant zal in de loop van volgend jaar het E4-platfom beschikbaar komen die zal zijn gebaseerd op de dan laatste generatie AMD-processors.