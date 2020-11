Oracle brengt nieuwe versie CRM-systeem uit

Oracle heeft enkele verbeteringen toegevoegd aan zijn Fusion Cloud Customer Experience. De nieuwe functies in het CRM-systeem moeten data over klanten beter integreren, zodat verkopers zich beter kunnen richten op de meest veelbelovende klanten.

Het vernieuwde CRM-systeem put veel gegevens uit ERP-systemen en kan samenwerken met de ERP-systemen van derde partijen. Oracle benadrukt hierbij wel dat voornamelijk het systeem van Oracle goed werkt, aangezien dat gebaseerd is op het zelfde platform, datamodellen, processen en diensten.

Predictive lead scoring

Een belangrijke nieuwe functie in Fusion Cloud Customer Experience noemt Oracle predictive lead scoring. Dat systeem kijkt op basis van machine learning naar hoe verschillende klanten zich in het verleden hebben gedragen en hoe waarschijnlijk het is dat ze dan opnieuw aankopen gaan doen. Salesmedewerkers kunnen hun inspanningen vervolgens richten op de leads met de meeste potentie.

User interface

De gebruikersinterface heeft een likje verf gekregen. Het volgt nu de Redwood-ontwerptaal van Oracle, die niet alleen het ontwerp opleukt, maar ook de de lay-out van de software moderniseert.

Katrina Gosek, vice president of product portfolio strategy bij Oracle, noemt het meer dan slechts een ontwerpspecificatie. “Het nieuw gebouwde UI”, zegt ze. “We voeren data in systemen die automatisch door personas gedreven worden.”

Integraties

Oracle Fusion Cloud Customer Experience kan nu samenwerken met Microsoft Teams. Verder is er integratie met Oracle CX Sales toegevoegd, om een nieuw dashboard te maken met live-informatie over de ERP- en CRM-systemen.

