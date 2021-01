SAP ziet gebruik van clouddiensten toenemen

SAP ziet zijn klanten steeds meer clouddiensten gebruiken. Dit blijkt uit de cijfers over het vierde kwartaal van 2020. Wel loopt de totale omzet van de ERP-gigant terug.

SAP ziet in de laatste cijfers het gebruik van zijn clouddiensten steeds meer toenemen. Voor de ERP-gigant is dit goed nieuws omdat hiermee duidelijk wordt dat klanten de in oktober 2020 ingezette nieuwe strategie van het bedrijf lijken te omarmen.

Concreet wil SAP met zijn nieuwe strategie steeds meer klanten overhevelen van op licentie gebaseerd gebruik van zijn platforms en diensten naar een cloud-first businessmodel. Dit betekent dat klanten meer worden gestimuleerd om de laatste cloudgebaseerde oplossingen te gebruiken in plaats van licentie voor on premises installaties van de oplossingen.

In het vierde en laatste kwartaal van 2020 steeg de omzet aan cloudgebaseerde diensten met 13 procent vergeleken met dezelfde periode in 2019. De totale omzet aan clouddiensten in Q4 2020 kwam uit op 2,04 miljard euro.

Afname softwarelicenties

De ingezette push naar de cloud zorgde er wel voor dat de algemene omzet van SAP in het vierde kwartaal afnam. Dit had SAP overigens al ingecalculeerd. In Q4 2020 daalde, in vergelijking met Q4 2019, de totale omzet van de cloud- en ERP-specialist met 6 procent naar 7,4 miljard euro. Deze daling werd onder meer veroorzaakt door een daling van het aantal verkochte traditionele softwarelicenties met 15 procent. Dit leverde SAP uiteindelijk 1,7 miljard euro minder op. De totale omzet van SAP over heel 2020 wordt geschat op 23,3 miljard euro.

Verwachtingen voor 2021

Ondanks deze verminderde totale omzet blijft SAP tevreden over de resultaten. De ERP-gigant verwacht dat de transformatie naar de cloud op de lange termijn veel groei gaat bewerkstelligen in combinatie met meer resiliency en betrouwbaarheid.

Voor dit jaar verwacht SAP een daling van de omzet van tussen de 1 en 6 procent naar een totaal van ongeveer 23,3-23,8 miljard euro. Ook in 2021 blijft de omzet uit specifiek clouddiensten verder toenemen. Deze omzet groeit dit jaar naar verwachting met 18 procent tot een totaalbedrag van tussen de 9,1 en 9,5 miljard euro.

