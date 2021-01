AI van Google maakt webwinkels persoonlijker

Google heeft een set nieuwe AI-tools toegevoegd aan Google Cloud waarmee eigenaren van webwinkels hun websites kunnen personaliseren voor klanten. De zoekgigant biedt ook nieuwe zoekmogelijkheden voor webwinkels aan.

De belangrijkste nieuwe functie heeft Recommendations AI. Deze kunstmatige intelligentie kijkt naar eerder gedrag van een bezoeker van een website en past op basis daarvan de producten aan die de klant voorgeschoteld krijgt. In een blogpost schrijft Google dat de beheerder van de webshop de functie kan gebruiken om dynamisch in te spelen op de het gedrag van gebruikers om het assortiment en prijzen aan te passen.

Wanneer webwinkels Vision API Product Search aan hun websites toevoegen, kunnen klanten naar producten zoeken op basis van afbeeldingen. Op basis van machine learning zoekt de machine dan naar vergelijkbare producten.

De laatste nieuwe functie is Google Cloud Search for Retail. Dit is een verbeterde algemene zoekmachines die webshops aan hun websites kunnen toevoegen.

Verkrijgbaarheid

Recommendations AI en Vision API Product Search zijn per direct beschikbaar voor klanten van Google Cloud. Google Cloud Search is nog in Private Preview-fase. Klanten die de laatste functie willen gebruiken, moeten contact opnemen met een verkoopmedewerker van Google.

