Google maakt beheer modellen simpeler met AI Platform Prediction

Google maakt het bedrijven makkelijker om machine learning-modellen in de public cloud te hosten. Met de nu gelanceerde dienst Google AI Platform Prediction hoeven zij hierbij zich geen zorgen meer te maken over de beschikbaarheid van de onderliggende infrastructuur.

Veel bedrijven worstelen volgens de techgigant met het opzetten van een direct inzetbare machine learning-omgeving. Vooral hoe zij daarvoor de juiste infrastructuur moeten inrichten en beheren. Met de nieuwe dienst AI Platform Prediction wil Google bedrijven ontzorgen en de meeste rompslomp uit handen nemen.

Machine learning-omgeving in Google GKE

Meer concreet kunnen klanten met de nu uitgebrachte dienst een machine learning-omgeving boven op de Google GKE-dienst (Google Kubernetes Engine) creëren. Dit zonder alle uitroltaken zelf op te zetten en te beheren.

Gebruikers kunnen tevens de beveiliging van hun machine learning-modellen verbeteren door het maken van een perimeter rondom deze modellen. Dit isoleert deze modellen van de rest van de cloudomgeving van het bedrijf.

Beheerders kunnen deze perimeter zo instellen dat de modellen alleen interactie hebben met bronnen en workloads waarvoor toegang strikt nodig is. Dit helpt bijvoorbeeld de modellen beter te beschermen in het geval van inbreuken op de cloudomgeving. Bovendien voorkomt dit dat hackers van de ene naar de andere applicatie hoppen.

Monitoring

Daarnaast beschikt Google AI Platform Prediction nu ook over de tool Resource Metrics. Met deze tools kunnen beheerders in de monitoringtools Google Cloud Console en Stackdriver de onderliggende cloudinfrastructuur van de machine learning-modellen in de gaten houden. Dit moet hen helpen om de hardware efficiënter in te zetten, prestaties te verbeteren en uiteindelijk kosten te besparen.

Verder helpt Google met functionaliteit om meer projecten op AI Platform Prediction te kunne draaien. Vooral omdat verschillende AI-initiatieven vaak andere ontwikkelframeworks nodig hebben. Zo worden nu ook modellen op basis van XGBoost- en scikit-frameworks ondersteund.

Gezondheidscheck cloud instances

Naast de algemene release van AI Platform Prediction heeft Google ook nog een aantal algemene monitoringsoplossingen gepresenteerd. Deze oplossingen richten zich vooral op het checken van de gezondheidsstatus van cloud instances met behulp van software agents. Het gaat hierbij met name om op Windows gebaseerde virtuele machines.