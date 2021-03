Rapid Circle neemt Portiva en Insync Technology over

Het Nederlandse Rapid Circle heeft serieuze groeiplannen. Vorig jaar was er de investering van Mentha Capital in de specialist op het gebied van de Microsoft cloud. Het doel van die investering was om de internationale groei van Rapid Circle te versnellen. Met de vandaag aangekondigde overnames van Portiva en Insync Technology zien we hier de eerste tekenen van.

Tot nu toe groeide Rapid Circle organisch met zo’n 30 procent per jaar. Meer was niet mogelijk, zo geeft de CEO van het bedrijf, Harold Punter, aan. De reden hiervoor is op zich redelijk logisch. “Het Microsoft-portfolio is omvangrijk en dynamisch en de markt verwacht dat je al deze kennis in huis hebt”, geeft de CEO aan. Daarvoor zijn overnames dus noodzakelijk. Die zijn er nu dus gekomen.

Portiva en Insync Technology

Met de overname van het eveneens Nederlandse Portiva en het Australische Insync Technology, voegt Rapid Circle meer en in sommige gevallen ook nieuwe expertise toe. Portiva is een specialist in collaboration en security, met enkele mooie namen als klanten: VodafoneZiggo, KLM, Red Bull en de Louwman Group.

Insync Technology brengt juist weer andere expertise met zich mee. Deze dienstverlener houdt zich vooral bezig met Unified Communications en Microsoft Teams. Rapid Circle heeft zelf al een kantoor in Melbourne, Australië, wat deze overname aan de andere kant van de wereld ook meteen weer wat logischer maakt. Het past uiteraard ook gewoon in de wereldwijde ambities van Rapid Circle, dat in 2020 door uitgeroepen is tot Worldwide Microsoft Partner.

Ambitie om door te groeien

Met deze overnames heeft Rapid Circle een start gemaakt met het verwezenlijken van de ambitie van het bedrijf. Het bedrijf wil uitgroeien tot een wereldwijde Microsoft-specialist met meer dan 100 miljoen euro omzet en 1000 medewerkers. De vandaag aangekondigde overnames zijn een eerste stap. Na deze overnames heeft het bedrijf 350 Microsoft-experts in dienst, dus er is nog een stevige groei te maken. Rapid Circle heeft er dan ook vijf tot zeven jaar voor uitgetrokken om de ambitie te verwezenlijken.

Naast meer slagkracht ontwikkelen, zorgt de overname van Portiva en Insync Technology er ook voor dat Rapid Circle de blik kan verbreden. Tot nu toe was het bedrijf vooral sterk in de zorg, het onderwijs en de maakindustrie. Als je alleen al kijkt naar de klanten die Portiva meeneemt, dan is meteen duidelijk dat die niet in die categorieën vallen.

Voor Rapid Circle de vruchten kan plukken van de overnames en het verdiepte en verbreedde aanbod, moeten Portiva en Insync Technology uiteraard eerst geïntegreerd worden in het bedrijf. Dat is waar Rapid Circle zich de koment tijd op zal richten. Het managementteam van Portiva en de eigenaren van Insync Technology krijgen een rol binnen de nieuwe organisatie.