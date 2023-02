De combinatie van een robuuste Amerikaanse dollar en een trage Chinese economie heeft geleid tot een afname van de groei van de markt voor cloudinfrastructuur. De groei is gedaald tot 21%, tegenover 36% vorig jaar. Ondanks de vertraging meldt Synergy Research dat de markt afgelopen kwartaal nog steeds meer dan 61 miljard dollar bedroeg, met een omzet over 12 maanden van meer dan 212 miljard dollar, wat behoorlijk indrukwekkend is.

Hoewel de “Grote Drie” (Amazon Web Services, Microsoft Azure en Google Cloud Platform) in het vierde kwartaal van 2022 een tragere groei kenden, Microsoft erin slaagde harder te groeien dan AWS.

Het aandeel van Microsoft steeg van 23% naar 24%, terwijl het aandeel van Amazon daalde van 34% naar 33% en dat van Google constant bleef op 11%.

Drie grote cloudproviders pakken 66% van de cloudomzet

De grote drie verzamelen ook de meeste cloudinkomsten, 66% om precies te zijn. Dat komt neer op ongeveer 20 miljard dollar voor AWS, 14 miljard dollar voor Microsoft Azure en 7 miljard dollar voor Google Cloud. Deze gegevens omvatten alleen Infrastructure-as-a-Service (IaaS), Platform-as-a-Service (PaaS) en gehoste private clouddiensten en niet de Software-as-a-Service (SaaS), die worden apart berekend. Anders zou Microsoft vele malen hoger scoren.

Amazon heeft als eerste cloudprovider een voorsprong, maar de groeivertraging biedt Microsoft de kans zijn achterstand in te halen. Weliswaar heel langzaam, maar elke procent is er één.

Amazon’s cloud inkomsten groeiden slechts 20% ten opzichte van het voorgaande jaar. Ondertussen bedroeg de cloudgroei van Microsoft 22%, tegenover 24% in het vorige kwartaal, en de cloudinkomsten van Google groeiden met 32%, tegenover 38% in het vorige kwartaal.

Wat veroorzaakte de dip?

John Dinsdale, hoofdanalist bij Synergy, wijst op drie belangrijke redenen voor de groeidip van dit kwartaal, die volgens hem tijdelijk zijn en hij blijft optimistisch over de toekomst.

De sterke Amerikaanse dollar, de impact van de pandemie op de grote Chinese markt en de verzwakte economie zijn de belangrijkste factoren die sommige organisaties ertoe hebben aangezet hun uitgaven voor clouddiensten opnieuw te evalueren. Dinsdale gelooft echter dat deze factoren slechts tijdelijk zijn en dat de groei de komende jaren sterk zal blijven.

Het zal intrigerend zijn om te zien hoe de macro-economische situatie de inkomsten van de markt in 2023 beïnvloedt. Ook zijn we benieuwd of Amazon zijn voorsprong weet te behouden, of dat de concurrentie dichterbij kan komen door meer marktaandeel te winnen.