Accenture heeft zojuist bekendgemaakt dat het Sentia overneemt. De vestigingen in Nederland, België en Bulgarije worden allemaal onderdeel van Accenture. Accenture stelt de overname te doen voor het verstevigen van cloud infrastructuur capaciteiten.

Met Sentia haalt Accenture een gecertificeerde cloud MSP in huis die veel kennis heeft van AWS en Azure. Sentia is een van oorsprong Nederlands bedrijf. Het hoofdkantoor zit in Nederland, daarnaast heeft het vestigingen in meerdere landen. De kracht van Sentia ligt vooral in de clouds van Amazon Web Services en Microsoft Azure. In totaal heeft Sentia 310 cloudspecialisten die beschikken over meer dan 500 cloudcertificaten. Hierdoor mag Sentia zich ook al jaren een officiële cloud MSP noemen van zowel AWS als Azure.

Accenture neemt naast de vestigingen van Sentia ook al het personeel over in Nederland, België en Bulgarije. Zij gaan onderdeel uitmaken van de Accenture Cloud First divisie. Het doel blijft om end-to-end oplossingen te bieden in de public, private en soevereine clouds.

De vestiging van Sentia in Denemarken maakt geen onderdeel uit van de overname. Deze vestiging zal zelfstandig worden voortgezet met de Sentia naam. De Deense vestiging wordt gesteund door Waterland Private Equity als grootste aandeelhouder.

De CEO van Sentia, Ian Zein, zegt over de overname: “We hebben Sentia uitgebouwd tot een toonaangevende aanbieder van managed cloudinfrastructuurtransformaties die bekend staat om zijn ‘extreme ownership’, nauw klantcontact en operationele uitmuntendheid in complexe (vaak gereguleerde) omgevingen. Nu kunnen we onze diepgaande ervaring in zowel publieke als private cloudtransformatie gebruiken om Accenture-klanten te helpen sneller te werken en op schaal sterkere bedrijfsresultaten te behalen.”