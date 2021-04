Kubernetes 1.20 nu beschikbaar voor Azure Kubernetes Service

De laatste release 1.20 van het containerplatform Kubernetes wordt nu algemeen ondersteund door Microsoft’s Azure Kubernetes Service (AKS). Deze release brengt veel nieuwe functionaliteit met zich mee.

Kubernetes 1.20 werd begin december 2020 uitgebracht en is nu beschikbaar via de Azure Kubernetes Service (AKS) van Microsoft. Dit betekent het einde van de nu nog door AKS ondersteunde versie 1.17. Microsoft ondersteunt voor AKS nu Kubernetes-releases die maximaal 12 maanden oud zijn. Versie 1.17 werd begin december 2019 gelanceerd. Andere versie die nu nog door AKS worden ondersteund zijn de Kubernetes-versies 1.18 en 1.19.

Komst versie 1.21 naar AKS

In de maand juli van dit jaar wordt de update naar versie 1.21 verwacht die onlangs al in bèta is gepresenteerd. Wanneer AKS Kubernetes-versie 1.21 precies gaat ondersteunen, is nog niet bekend. Wel zal dat het einde betekenen van versie 1.18. Microsoft raadt gebruikers van AKS aan zo snel mogelijk upgrades van Kubernetes door te voeren.

Functionaliteit Kubernetes 1.20

Kubernetes-versie 1.20 is de meest ‘zware’ versie van het containerplatform tot nu toe. Binnen de versie wordt onder meer de ondersteuning van Docker steeds meer afgeschaald. Een andere feature is dat Kubernetes nu over een stabiele versie beschikt van volume snapshot operations en Process D mining.

Daarnaast is er nu ook een alpha-versie geïntegreerd voor ‘graceful node shutdown’. Hiermee kunnen beheerders ervoor zorgen dat pods niet op een slechte manier worden ‘gestopt’ als nodes offline gaan. Hierdoor is het mogelijk dat workloads problemen ondervinden. Met de nu toegevoegde functionaliteit krijgt een kubelet een signaal dat een node offline gaat en vervolgens pods op een nette manier kan stoppen.

Verder beschikt Kubernetes 1.20 ook nog over functionaliteit voor debuggen, IPv4/IPv6 en het voorrang geven aan bepaalde api’s.

Tip: Azure als datakrachtpatser: overal ondersteuning, diensten verenigen