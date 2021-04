Sentia biedt IaaS-dienten aan voor SURF

Sentia heeft een samenwerking met SURF aangekondigd. Het bedrijf gaat zijn IT-infrastructuur beschikbaar stellen voor gebruik door de leden van de onderzoeksvereniging.

In een persbericht vertelt Sentia dat het bedrijf volledig achter de initiatieven van SURF staat. Sentia claimt dat de onderwijsintellingen binnen SURF dankzij de samenwerking profiteren van volumevoordeel en een kortere time-to-market.

Samenwerking sluit naadloos aan

Edwin Kennedy, CCO bij Sentia Nederland: “De samenwerking met SURF sluit naadloos aan op onze strategie. Wij willen graag betekenisvolle impact maken met behulp van technologie. Door onze expertise via SURF aan onderzoeks- en onderwijsinstellingen aan te bieden, kunnen we deze organisaties helpen de cloudtransformatie op een laagdrempeligere manier in gang te zetten en optimaal te benutten voor hun digitale doelstellingen.”

IT voor onderzoekers en onderwijs

SURF is een vereniging die bestaat uit meer dan 100 Nederlandse onderzoeks- en onderwijsinstellingen. De vereniging zorgt ervoor dat de onderwijsinstellingen de beschikking hebben tot optimale ICT-mogelijkheden. Hieronder vallen ook cloudfaciliteiten, waardoor wetenschappers en onderwijsinstellingen overal toegang hebben tot hun gegevens en resultaten snel kunnen worden gedeeld.

Het doel om cloudfaciliteiten aan wetenschappers te bieden, valt onder de vlag van het Europese Open Cloud for Research Environments (OCRE)-framework, waar ook SURF bij aangesloten is. OCRE wil onderzoeks- en onderwijsinstellingen helpen bij hun digitale transformatie en de overstap naar de cloud. Namens OCRE sluit SURF mantelovereenkomsten met cloudleveranciers af om de clouddiensten vervolgens aan te bieden via het SURFcumulus-platform.

Nieuwe supercomputer

Onlangs maakte de Lenovo Data Center Group bekend dat het SURF gaat voorzien van een HPC-infrastructuur. Daarmee moet de IT-samenwerkingsorganisatie over de sterkste supercomputers van Nederland beschikken, om wetenschappelijk onderzoek in Nederland van meer rekenkracht te voorzien.

Tip: Tijd voor een Cloud Center of Excellence