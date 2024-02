Quistor en SURF hebben meer cloudtechnologie voor onderwijs en onderzoek bereikbaar gemaakt. Met SURF Research Cloud kunnen onderzoekers en onderwijsinstellingen aan de slag met Oracle- en Microsoft-clouddiensten. Ook Zwitsers IT-dienstverlener Bechtle droeg bij aan een aanbesteding van GÉANT, het Europese datanetwerk voor educatieve doeleinden.

SURF Research Cloud draait om virtuele onderzoeksomgevingen, waar gebruikers uit workspaces kunnen kiezen en ze met eigen datasets kunnen aanvullen. De oplossing is onder meer geïntegreerd met Oracle Cloud en omzeilt “administratieve rompslomp” bij het aanspreken van nieuwe technologieën en hardware.

GÉANT-project

Voor de doorontwikkeling van dit platform ontving men 400.000 euro subsidie vanuit GÉANT, dat al sinds 2000 Europese onderzoekers verbindt met digitale middelen. In het geval van SURF Research Cloud verloopt het gebruik van clouddiensten via credits, die “naar eigen inzicht” op het platform door onderzoekers te besteden zijn. Manager van SURF Research Cloud Ivar Janmaat: “We wilden de flexibiliteit voor onze onderzoekers maximaliseren, en dankzij de samenwerking met Quistor, Oracle, Microsoft, en Bechtle hebben we deze visie kunnen realiseren.”

Oracle-partner Quistor heeft uitvoerig met SURF samengewerkt voor het project. Sales Manager Cloud Benelux bij Quistor Mark Verhorst spreekt over een positieve samenwerking: “We hebben gedacht vanuit de oplossing, zodat het interessant is voor universiteiten, onderhoudbaar en schaalbaar, met alle voordelen van een public cloud zonder beperkingen.”

Het SURF-platform is volgens Janmaat geschikt “voor zowel echt onderzoek als praktijkgerichte workshops. Met Oracle Cloud Infrastructure (OCI) als solide basis kunnen we blijven innoveren en bijdragen aan de bloeiende technologische ontwikkelingen.” Een eerste test is al uitgevoerd middels een workshop over AI op de Hogeschool Utrecht, waarvoor OCI ondersteuning bood.

Lees ook: OVHcloud breidt uit in België met lokale cloudzone