Nederlandse supercomputer SURF moderniseert infrastructuur met Lenovo

Lenovo Data Center Group laat in gesprek met Techzine weten dat het SURF gaat voorzien van High-Performance Computing (HPC)-infrastructuur. Hierdoor moet de IT-samenwerkingsorganisatie over de sterkste supercomputers van Nederland beschikken, om wetenschappelijk onderzoek in Nederland van meer rekenkracht te voorzien.

Binnen SURF werken onder meer universiteiten, onderzoeksinstellingen en universitaire medische centra samen aan IT-voorzieningen. Hierdoor krijgen studenten, docenten, onderzoekers en anderen de beschikking over de benodigde IT-middelen voor onderzoek. SURF biedt hiervoor onder meer supercomputers aan, maar de gebruikte infrastructuur is inmiddels enigszins verouderd. Daarom wil men de infrastructuur moderniseren.

Met Lenovo DCG heeft SURF de voor hen gewenste partner gevonden. De overeenkomst is op 1 februari getekend en zal in verschillende fases uitgerold worden. In de loop van het jaar moet het systeem operationeel zijn.

In gesprek met Techzine geeft SURF aan meerdere partijen in de markt overwogen te hebben, maar dat voor de doelen en gebruikstoepassingen Lenovo DCG een logische keuze was. Met name het voldoen aan performance- en duurzaamheidseisen spraken SURF aan. Het zorgt ervoor dat binnen het beschikbare budget grote hoeveelheid wetenschappelijk onderzoek ondersteund kan worden.

Gebruikte technologie

Door over te stappen naar een nieuwe supercomputer, kan SURF bijna tien keer zoveel rekenkracht bieden als voorganger Cartesius. Het nieuwe systeem weet een snelheid van 14 petaflops te behalen. Cartesius wist een peak performance van ongeveer 1,3 petaflops te bereiken.

Specifiek wordt de supercomputer gebouwd op basis van Lenovo ThinkSystem servers met AMC EPYC-cpu’s (nieuwste generatie 7H12 en een toekomstige generatie) en de krachtige Nvidia A100-gpu’s. Deze grafische chips moet het systeem bruikbaar maken voor AI-toepassingen, waar steeds meer gebruik van gemaakt zal worden.

Om aan de duurzaamheidswens van SURF te voldoen, wordt waterkoelingstechnologie toegepast die het systeem met zo’n 90 procent af laat koelen. Hierdoor is er minder luchtkoeling met ventilatoren nodig. Het energieverbruik neemt door de technologie dus af.

Net als voorganger Cartesius komt de nieuwe supercomputer in Amsterdam te staan, op het Amsterdam Science Park. Het project kost zo’n 20 miljoen euro.

