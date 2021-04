Salesforce introduceert specifieke diensten voor marktsegmenten

Salesforce wil zijn zakelijke klanten nog meer helpen om beter om te gaan met de groeiende digitale interactie en uitgaven van hun consumenten. Hiervoor introduceert de CRM- en cloudgigant nu zijn Digital 360 for Industries-oplossingen voor diverse marktsegmenten.

Consumenten zoeken, zeker sinds de start van de huidige pandemie, steeds vaker digitaal contact met bedrijven, waarover we onlangs al schreven. Deze bedrijven worden hierdoor gedwongen hun werkwijze te veranderen en vooral hun digitale transitieproces te versnellen. Deze digitale transitie brengt voor veel bedrijven de nodige uitdagingen mee, vaak omdat zij nog niet aan dit proces waren begonnen of dat zij hierover twijfelden, bijvoorbeeld uit kostenoverwegingen.

Salesforce Digital 360

De introductie van de Digital 360 for Industries-diensten van Salesforce moet bedrijven, zonder te veel moeite en tegen een zo laag mogelijk prijs, helpen dit digitale transformatieproces te versnellen of op gang te brengen. De diensten moeten bedrijven vooral helpen met het verzamelen van de benodigde data, het integreren van de diverse systemen en het voldoen aan de juiste wet- en regelgeving, waaronder compliance.

De Salesforce Digital 360 for Industries-oplossingen en -toepassingen zijn op maat voor diverse bedrijfssectoren. Dit zijn de consumentengoederensector, de financiele dienstverlening, de gezondheidszorg, de communicatie- en mediasector, de non-profitsector, de publieke sector en voor hulpdiensten.

Templates, toolkits en gidsen

Concreet bestaan de diensten uit onder meer vooraf gebouwde templates voor internetpagina’s, vooraf gebouwde portal-omgevingen en integraties met andere systemen. Deze oplossingen richten zich daarbij op specifieke gebruiksdoelen en eindgebruikers, zoals het reageren en verlenen van hulpverzoeken, overzichten van klanten voor verzekeringsagenten, het beheren van licenties, vergunningen en inspecties en fundraisingactiviteiten voor non-profitorganisaties.

Daarnaast biedt Salesforce Digital 360 for Industries sectorspecifieke toolkits voor ontwikkelaars. Deze toolkits omvatten onder meer code en applicatiesamples, links naar documentatie en best practices data om commerciële elementen aan digitale ervaringen toe te voegen. Ook bieden de toolkits gidsen voor retail, eenvoudige maakprocessen en retail banking. In deze gidsen vinden klanten onder meer blauwdrukken voor de implementatie van deze diensten, certificeringen en industriespecifieke best practices. Ook laten deze gidsen zien hoe e-commerce binnen de verzekeringswereld, de supermarkten, de communicatie- en de mediasector kan worden geïntegreerd.

De verschillende Salesforce Digital 360 for Industries-oplossingen en -toepassingen zijn per direct beschikbaar.

