Loft Labs maakt virtualisatiesoftware voor Kubernetes open source

Loft Labs heeft haar vcluster-software open source gemaakt. Met deze virtualisatiesoftware is het mogelijk om meerdere tenants gebruik te laten maken van een enkel Kubernetes-cluster. Dit om de inzet van infrastructuur te optimaliseren.

Met het open source maken van de software, zoekt Loft Labs toenadering tot de Cloud Native Computing Foundation (CNCF). Met de CNCF aan hun zijde, kan Loft Labs het momentum genereren dat nodig is voor de software die het ontwikkelt.

Meerdere tenants op een enkele Kubernetes-cluster

Binnen het comité bestaat er al een special interest group voor het mogelijk maken van meerdere tenants op een enkele Kubernetes-omgeving. Dat is namelijk een bestaand probleem binnen Kubernetes. Het platform was aanvankelijk opgezet met het idee dat veel applicaties zouden draaien op een relatief klein aantal clusters. Het delen van deze clusters met meerdere applicatieontwikkelaars zonder dat daar extra handmatige ingrepen voor nodig zijn, is echter nog niet volledig opgelost, schrijft Container Journal.

Voor nu worden Kubernetes-clusters over het algemeen voor een enkele huurder uitgerold. Veel ontwikkelaars geven namelijk de voorkeur aan eigen platforms waarbij ze geen rekening hoeven te houden met de prestatie-impact van andere applicaties die op de clusters draaien. Kostentechnisch kan het echter efficiënter als meerdere clusters gevirtualiseerd op dezelfde hardware draaien.

Dat is waar Loft Labs een verschil wil maken. De virtualisatiesoftware van het bedrijf laat elke applicatie geïsoleerd draaien in een omgeving met meerdere huurders. Bovendien kunnen IT-teams virtuele clusters in slaapmodus zetten wanneer ze niet worden gebruikt. Dit moet volgens Loft Labs-CEO en -oprichter Lukas Gentele leiden tot een besparing in infrastructuurkosten. Tot op heden wordt de vcluster-software van Loft Labs door meer dan 90 bedrijven in productieomgevingen ingezet.

Kubernetes 1.21

Eerder deze maand is versie 1.21 van Kubernetes uitgebracht. De nieuwe versie van de containerbeheersoftware biedt ondersteuning voor CronJobs, een functionaliteit om reguliere handelingen in te plannen. Ook is er vanaf nu ondersteuning voor netwerkstacks waarin IPv4 en IPv6 gecombineerd zijn, naast enkele andere verbeteringen.