Activististische aandeelhouder wil topbestuurders van Box vervangen

De activistische investeerder Starboard Value LP wil dat cloud-filesharing en -storagespecialist Box een andere koers gaat varen. De investeerder escaleert nu dit proces en roept op vier leden van de Board of Directors, waaronder de huidige CEO Aaron Levie van Box, te vervangen.

Al enige tijd rommelt het tussen het hedgefonds Starboard Value LP en Box, zoals we onlangs ook al meldden. Starboard Value LP, met een aandeel van 8 procent in het bedrijf, voert druk uit op Box vanwege de prestaties op de beurs. Het hedgefund wil dat Box meer waarde voor de aandeelhouders levert. Daarnaast zou de investeerder ontevreden zijn over dat Box op dit moment geen oplossingen levert voor het oplossen van uitdagingen voor bedrijven rondom de huidige Covid-19-crisis.

Nieuwe leden in het bestuur

Het activisme van het hedgefonds gaat nu een nieuwe fase in met de oproep aan alle aandeelhouders tot het gedeeltelijk vervangen van de board of directors van Box. Onder de vier te vervangen bestuurders bevindt zich ook de huidige CEO Aaron Levie.

Volgens de activistische investeerder is deze maatregel ‘helaas’ nodig omdat het vindt dat de huidige aandeelprijs is ondergewaardeerd ten opzichte van de aandelen van concurrenten van Box. Het is daarom nodig dat er grote veranderingen komen. Met de vervanging van de vier leden van de Board of Directors hoopt Starboard Value LP Box op een koers te brengen die ‘recht zal doen aan het belang van alle aandeelhouders’.

Reactie Box

In een reactie geeft Box aan dat het plan van Starboard Value LP juist niet in het algemene belang is van alle aandeelhouders. Het management van Box zou openstaan voor alle adviezen van zijn aandeelhouders en doet zijn best om daarnaar te handelen. Zo geeft Box aan dat in het meest recente fiscale jaar de omzet met 11 procent is toegenomen. Dit leidde tot een vrije cashflow van 127 miljoen dollar.

Verder beschikt Box al over zes onafhankelijke leden in zijn board waaronder twee die vorig jaar in een deal met het hedgefonds zijn benoemd. Ook heeft Box onlangs een investering ontvangen van 500 miljoen dollar van durfkapitalist KKR & Co.

Deze laatste investering wordt door experts gezien als een poging van Box om de aanval van Starboard Value LP af te slaan. Het meeste van dit bedrag zou voor de aankoop van eigen aandelen worden gebruikt. De eerdere geruchten dat Box zichzelf vanwege het conflict in de etalage zou zetten, blijken niet waar te zijn.