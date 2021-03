‘Box naarstig op zoek naar nieuwe eigenaar’

Box is naarstig op zoek naar een nieuwe eigenaar, zo gaan de geruchten. De leverancier van cloudgebaseerde content management-oplossingen zou onder druk staan van investeerders omdat het te weinig werk zou maken van oplossingen voor de terugkeer naar het ‘nieuwe normaal’ na de huidige pandemie.

Volgens de geruchten is Box druk op zoek naar een bedrijf of investeerder die de content managementspecialist wil overnemen. De jacht op een nieuwe eigenaar komt doordat het hegefund Starboard Value LP druk uitvoert op Box vanwege de prestaties op de beurs. Het hedgefund wil dat Box meer waarde voor de aandeelhouders levert. Daarnaast zou de investeerder ontevreden zijn over dat Box op dit moment geen oplossingen levert voor het oplossen van uitdagingen voor bedrijven rondom de huidige COVID-19-crisis.

Verandering in Board of Directors

Starboard Value LP zou daarom een veranderingen in het bestuur van Box overwegen. Door de geruchten is inmiddels wel het aandeel Box in waarde toegenomen. Opvallend maakte de contentmanagementspecialist onlangs ook bekend dat de benoeming van nieuwe boardleden is verlengd van midden-April naar 11 mei 2021.

Omzet Box

Aan de omzet van Box ligt het probleem niet. Onlangs kondigde de specialist in file sharing, cloud storage en cloud back-up aan dat het in het vierde kwartaal van 2020 een totale omzet boekte van 88,9 miljoen dollar. Dit was 8 procent meer dan in Q4 2019. De omzet over het hele fiscale jaar 2021 kwam uit op 770,8 miljoen dollar.

