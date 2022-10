De activistische investeerder Starboard Value heeft een belang in Salesforce genomen. Het zou om een significante investering gaan, al is het geldbedrag niet precies bekend.

Starboard geeft in zijn beslissing aan dat Salesforce in vergelijking met concurrenten minder presteert op het gebied van groei en winstgevendheid. Dit ondanks dat de oplossingen van de CRM-leverancier door steeds meer bedrijven worden omarmd. Volgens CNBC zijn er significante kansen voor de softwaremaker. Het nieuwsmedium geeft daarnaast aan dat Starboard-CEO over een significant belang spreekt, zonder in detail te treden over het bedrag.

Andere punten van bezwaar

Ook stelt Starboard Value dat Salesforce de afgelopen jaren geen goede operationele kosten laat zien in vergelijking met concurrenten Oracle, SAP, Workday en ServiceNow. De activistische investeerder vindt de plannen die Salesforce recent heeft opgesteld voor het verbeteren van de groei en winstgevendheid wel in orde, al ziet het nog meer mogelijkheden. Verder vindt de aandeelhouder de langetermijnplanning van Salesforce ten opzichte van die van concurrenten niet ambitieus genoeg.

Ingrijpen voor groei en winstgevendheid

De activistische aandeelhouder wil via zijn belang vooral op het gebied van groei en winstgevendheid veranderingen doorvoeren. Volgens Starboard Value zijn hiervoor voldoende mogelijkheden. Wanneer deze mogelijkheden zouden worden doorgevoerd, liggen de prestaties van de CRM-leverancier hoger dan de verwachtingen die Salesforce onlangs aan zijn investeerders presenteerde

De beurs reageerde gisteren positief op het aandelenbelang dat Starboard nu in Salesforce heeft genomen. Het aandeel Salesforce, dat dit jaar al 40 procent in waarde is gedaald, steeg met 4 procent naar 156,20 euro (153,53 dollar).

Andere bedrijven in vizier

Ook in andere bedrijven neemt Starboard Value op dit moment belangen. Zo heeft de investeerder ook interesse in internetbedrijf Wix.com en in Splunk. In dit laatste bedrijf heeft de aandeelhouder onlangs ook een belang genomen. Reden hiervoor is mogelijk anticiperen op een eventuele overname van de dataspecialist.

Tip: Salesforce CEO Benioff: ‘meer overnames en integraties’