Marc Benioff: Salesforce haalt binnenkort SAP in

Salesforce staat op het punt om SAP voorbij te gaan als grootse enterprise application leverancier, zegt Salesforce CEO Marc Benioff. In de komende vijf jaar verwacht het bedrijf de omzet te verdubbelen.

Tijdens de driemaandelijkse bijeenkomst met analisten beschreef Benioff volgens CRN het eerste kwartaal van het fiscale jaar 2022 van Salesforce, dat eindigde op 30 april, als “het beste eerste kwartaal in de geschiedenis van het bedrijf.” De omzet steeg met 23 procent ten opzichte van een jaar ervoor, tot 6 miljard dollar (4,9 miljard euro).

Volgens Benioff heeft SAP een kleinere aanwezigheid op de Customer Relationship Management (CRM)-markt dan in het verleden. Onderzoeksbureau IDC meldde afgelopen oktober dat Salesforce verreweg het grootste marktaandeel in de CRM-industrie had in de eerste helft van 2020, zegt CRN: 20 procent van de wereldwijde markt. SAP heeft daarentegen 5 procent.

Verdubbeling omzet in vijf jaar

Benioff voorspelde dan ook dat Salesforce “op het punt staat ​​om SAP voorbij te streven als het grootste bedrijf voor enterprise applications ter wereld.” Hij specificeerde niet welke meting hij gebruikt en zweeg over een specifiek tijdsbestek, maar zei alleen dat de inhaalactie “op handen is”.

Het in San Francisco gevestigde Salesforce verwacht in het fiscale jaar 2026 een omzet van 50 miljard dollar te bereiken, bijna een verdubbeling ten opzichte van 2021. SAP rapporteerde een totale omzet voor 2020 van meer dan 27 miljard euro, of iets meer dan 33 miljard dollar.